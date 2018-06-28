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Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri

28.06.2018 - 08:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ünlüler ünlü olmadan önce hangi meslekleri yapıyordu? İşte Gal Gadot'tan Rihanna'ya Kim Kardashian'dan Brad Pitt'e ünlülerin eski meslekleri...

  • 1 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    1 | 60

    Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde çalıştı.

     

  • 2 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    2 | 60

    Rihanna gönüllü olarak orduda yer aldı.

     

  • 3 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    3 | 60

    Ressam Bob Ross, ünlü olmadan önce hava kuvvetlerinde çavuştu.

     

  • 4 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    4 | 60

    Nicole Kidman ünlü olmadan önce masözlük eğitimi aldı. Bu sayede kanser olan annesinin ağrılarını dindirecekti. 

     

  • 5 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    5 | 60

    Kim Kardashian bir zamanlar Paris Hilton'un asistanlığını yaptı.

  • 6 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    6 | 60

    Ardından şöhret basamaklarını hızla çıktı.

  • 7 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    7 | 60

    Ünlü aktör Steve Buscemi ünlü olmadan önce New York'ta itfaiyeciydi.

     

  • 8 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    8 | 60

    Sevilen aktör Christopher Walken, bir zamanlar aslan terbiyecisiydi.

     

  • 9 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    9 | 60

    George Clooney, ayakkabı satış görevlisiydi. Ancak kapı kapı dolaşıp sigorta satıçılığı da yaptı. 

     

  • 10 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    10 | 60

    Efsane sanatçı David Bowie kasap çırağıydı.

     

  • 11 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    11 | 60

    Kate Winslet bir dükkanda sandviç yapıyordu.

     

  • 12 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    12 | 60

    Sandra Bullock ünlü bir aktris olmadan önce garsonluk yaptı

     

  • 13 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    13 | 60

    Charlize Theron bale eğitimi aldı ancak. 19 yaşında dizini sakatlayınca dans kariyerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

     

  • 14 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    14 | 60

    Michelle Pfeiffer bir zamanlar kasiyerlik yaptı.

     

  • 15 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    15 | 60

    Bradley Cooper bir otelde karşılama görevlisiydi.

     

  • 16 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    16 | 60

    Michael Fassbender pek çok mekanda barmenlik yaptı.

     

  • 17 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    17 | 60

    Ünlü aktör bir zamanlar James Franco ünlü bir fast food zincirinde çalıştı.

     

  • 18 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    18 | 60

    Dünyaca ünlü şarkıcı Nelly Furtado, bir zamanlar oda temizlikçisiydi.

     

  • 19 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    19 | 60

    Lady Gaga, ünlü olmadan önce garsondu.

     

  • 20 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    20 | 60

    Megan Fox ünlü olmadan önce garsonluk yaptı fakat müşterilerinin tacizlerine maruz kalınca işi bırakmak zorunda kaldı.

     

  • 21 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    21 | 60

    Güzel oyuncu bir ara da muz kıyafeti giyip, dükkanda meyve sattı.

     

  • 22 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    22 | 60

    ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaptı.

     

  • 23 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    23 | 60

    Oscar'lı oyuncu Julianne Moore oyunculuk başarılarından önce garsonluk yapıyordu.

     

  • 24 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    24 | 60

    Rooney Mara yaz kampı görevlisiydi.

     

  • 25 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    25 | 60

    Sevilen oyuncu Gwyneth Paltrow garsondu.

  • 26 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    26 | 60

    Hugh Jackman bir zamanlar spor hocalığı yaptı.

  • 27 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    27 | 60

    Jennifer Aniston zamanlar telefon üzerinden satış yaptı.

  • 28 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    28 | 60

    Daha sonra Friends dizisiyle birlikte ünlü oldu.

  • 29 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    29 | 60

    Amy Adams barda garsonluk yaptı.

     

  • 30 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    30 | 60

    Matt Leblanc marangozluk yaptı.

  • 31 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    31 | 60

    Jim Carrey fabrikada temizlik görevlisiydi.

     

  • 32 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    32 | 60

    Gerard Butler Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ancak bu alanda pek dikiş tutturamadı.

  • 33 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    33 | 60

    Eva Mendes bir zamanlar alışveriş merkezinde sosisli sandviç sattı.

  • 34 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    34 | 60

    Güzel oyuncu pizza dükkanında da çalıştı.

  • 35 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    35 | 60

    Nicki Minaj ünlü olmadan önce bir dönem garsonluk yaptı.

  • 36 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    36 | 60

    Şu an ise milyonların dinlediği ünlü şarkıcı...

  • 37 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    37 | 60

    Ünlü şarkıcı Gwen Stefani meşhur olmadan önce kasiyerdi.

  • 38 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    38 | 60

    Ünlü rapçi Fetty Wap kargo şirketinde çalışıyordu.

  • 39 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    39 | 60

    Taylor Swift bir zamanlar ailesine yardımcı olabilmek için Noel ağacı satan bir dükkanda çalıştı.

  • 40 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    40 | 60

    Şimdi ise dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri...

  • 41 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    41 | 60

    Miley Cyrus babasının konserlerinde sahneye fırlatılan iç çamaşırları topluyordu.

  • 42 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    42 | 60

    Rachel McAdams bir zamanlar fast-food dükkanında çalışıyordu.

  • 43 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    43 | 60

    Ünlü rapçi Kanye West mağazada satış görevlisiydi.

     

  • 44 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    44 | 60

    Eski oyuncu yeni Düşes bir zamanlar davetlere kaligrafik yazı yazıyordu.

     

  • 45 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    45 | 60

    Beyonce, daha ünlü olmadan önce annesinin kuaför salonunda çalışıyordu.

  • 46 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    46 | 60

    Johnny Depp internetten kalem satıyordu.

     

  • 47 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    47 | 60

    Güzel oyuncu Naya Rivera ünlü olmadan önce garsonluk yapıyordu.

  • 48 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    48 | 60

    Tom Cruise otelde müşterileri karşılayıp, valizlerini taşıyordu.

  • 49 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    49 | 60
  • 50 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    50 | 60

    Chase Crawford ünlü bir mağazada yarı çıplak bir şekilde müşterileri karşılıyordu.

     

     

  • 51 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    51 | 60
  • 52 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    52 | 60

    ABD'li aktör Justin Hartley ünlü olmadan önce bir zamanlar çimleri biçiyordu

     

  • 53 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    53 | 60

    Al Pacino bir zamanlar sinemada yer göstericisiydi.

  • 54 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    54 | 60

    Jennifer Lopez hukuk bürosunda sekreterlik yapıyordu.

     

  • 55 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    55 | 60

    Brad Pitt tavuk kılığında restorantta çalışıyordu.

  • 56 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    56 | 60

    Pop müziğinin kraliçesi Madonna ünlü olmadan kasiyerlik yaptı.

     

     

  • 57 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    57 | 60

    Karizmatik aktör George Clooney beyzbol oyuncusuydu.

  • 58 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    58 | 60

    Başarılı aktör Bruce Willis barmenlik yapıyordu.

     

  • 59 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    59 | 60

    Oscar sahibi oyuncu Matthew Mcconaughey ünlü olmadan önce bir dönem bankacılık yaptı. 

     

  • 60 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
    60 | 60

    Lucy Liu aerobik eğitmeniydi.

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