Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde çalıştı.
Rihanna gönüllü olarak orduda yer aldı.
Ressam Bob Ross, ünlü olmadan önce hava kuvvetlerinde çavuştu.
Nicole Kidman ünlü olmadan önce masözlük eğitimi aldı. Bu sayede kanser olan annesinin ağrılarını dindirecekti.
Kim Kardashian bir zamanlar Paris Hilton'un asistanlığını yaptı.
Ardından şöhret basamaklarını hızla çıktı.
Ünlü aktör Steve Buscemi ünlü olmadan önce New York'ta itfaiyeciydi.
Sevilen aktör Christopher Walken, bir zamanlar aslan terbiyecisiydi.
George Clooney, ayakkabı satış görevlisiydi. Ancak kapı kapı dolaşıp sigorta satıçılığı da yaptı.
Efsane sanatçı David Bowie kasap çırağıydı.
Kate Winslet bir dükkanda sandviç yapıyordu.
Sandra Bullock ünlü bir aktris olmadan önce garsonluk yaptı
Charlize Theron bale eğitimi aldı ancak. 19 yaşında dizini sakatlayınca dans kariyerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Michelle Pfeiffer bir zamanlar kasiyerlik yaptı.
Bradley Cooper bir otelde karşılama görevlisiydi.
Michael Fassbender pek çok mekanda barmenlik yaptı.
Ünlü aktör bir zamanlar James Franco ünlü bir fast food zincirinde çalıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Nelly Furtado, bir zamanlar oda temizlikçisiydi.
Lady Gaga, ünlü olmadan önce garsondu.
Megan Fox ünlü olmadan önce garsonluk yaptı fakat müşterilerinin tacizlerine maruz kalınca işi bırakmak zorunda kaldı.
Güzel oyuncu bir ara da muz kıyafeti giyip, dükkanda meyve sattı.
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaptı.
Oscar'lı oyuncu Julianne Moore oyunculuk başarılarından önce garsonluk yapıyordu.
Rooney Mara yaz kampı görevlisiydi.
Sevilen oyuncu Gwyneth Paltrow garsondu.
Hugh Jackman bir zamanlar spor hocalığı yaptı.
Jennifer Aniston zamanlar telefon üzerinden satış yaptı.
Daha sonra Friends dizisiyle birlikte ünlü oldu.
Amy Adams barda garsonluk yaptı.
Matt Leblanc marangozluk yaptı.
Jim Carrey fabrikada temizlik görevlisiydi.
Gerard Butler Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ancak bu alanda pek dikiş tutturamadı.
Eva Mendes bir zamanlar alışveriş merkezinde sosisli sandviç sattı.
Güzel oyuncu pizza dükkanında da çalıştı.
Nicki Minaj ünlü olmadan önce bir dönem garsonluk yaptı.
Şu an ise milyonların dinlediği ünlü şarkıcı...
Ünlü şarkıcı Gwen Stefani meşhur olmadan önce kasiyerdi.
Ünlü rapçi Fetty Wap kargo şirketinde çalışıyordu.
Taylor Swift bir zamanlar ailesine yardımcı olabilmek için Noel ağacı satan bir dükkanda çalıştı.
Şimdi ise dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri...
Miley Cyrus babasının konserlerinde sahneye fırlatılan iç çamaşırları topluyordu.
Rachel McAdams bir zamanlar fast-food dükkanında çalışıyordu.
Ünlü rapçi Kanye West mağazada satış görevlisiydi.
Eski oyuncu yeni Düşes bir zamanlar davetlere kaligrafik yazı yazıyordu.
Beyonce, daha ünlü olmadan önce annesinin kuaför salonunda çalışıyordu.
Johnny Depp internetten kalem satıyordu.
Güzel oyuncu Naya Rivera ünlü olmadan önce garsonluk yapıyordu.
Tom Cruise otelde müşterileri karşılayıp, valizlerini taşıyordu.
Chase Crawford ünlü bir mağazada yarı çıplak bir şekilde müşterileri karşılıyordu.
ABD'li aktör Justin Hartley ünlü olmadan önce bir zamanlar çimleri biçiyordu
Al Pacino bir zamanlar sinemada yer göstericisiydi.
Jennifer Lopez hukuk bürosunda sekreterlik yapıyordu.
Brad Pitt tavuk kılığında restorantta çalışıyordu.
Pop müziğinin kraliçesi Madonna ünlü olmadan kasiyerlik yaptı.
Karizmatik aktör George Clooney beyzbol oyuncusuydu.
Başarılı aktör Bruce Willis barmenlik yapıyordu.
Oscar sahibi oyuncu Matthew Mcconaughey ünlü olmadan önce bir dönem bankacılık yaptı.
Lucy Liu aerobik eğitmeniydi.
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