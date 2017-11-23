Ünlülerin yıldızı parlayan çocukları!

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90’lı yıllardan bu yana şov dünyasına damga vuran ünlü isimlerin çocukları büyüdü ve kariyerlerinden çok, giydikleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ebeveynleri kadar dikkat çekiyorlar. Hatta bazılarının Instagram’da ebeveynlerinden daha fazla takipçisi var. HT Magazin’den Ebru Ayaz sizin için hazırladı.



İşte birbirinden ünlü isimlerin, yıldızları değişik şekillerde parlayan çocukları...