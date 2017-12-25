Yılbaşı akşamında şık sunumlarla hazırlanacak sofralar için çeşit çeşit yemekler, salatalar, hamur işleri ve tatlılarla ilgili hazırlıklar günler öncesinden başlıyor. Ancak menüler ne kadar zengin ve kalorili yiyeceklerle planlanmış olursa kilo ve mide problemleri de o kadar kaçınılmaz oluyor. İşte Uzman Diyetisyen Sena Nazlı'dan yılbaşının ertesi günü için leziz bir çorba tarifi!

Unsuz sebze çorbası malzemeler

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı bulgur

1 demet semizotu

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Unsuz sebze çorbası nasıl yapılır?

Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semizotunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...

Unsuz sebze çorbası

Unsuz sebze çorbası tarifi

Unsuz sebze çorbası malzemeleri

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