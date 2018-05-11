Unterhaching - Osnabrück sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig maçında Unterhaching ile Osnabrück, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. 51 puanlı Unterhaching 10. sırada bulunuyor, Osnabrück 37 puana sahip ve 17. sırada. Unterhaching, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Osnabrück son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da Unterhaching kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Osnabrück kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Unterhaching önceki hafta Cottbus mücadelesinde 3-0 yenildi.

Osnabrück ise Hansa Rostock maçında 2-2 berabere kaldı.

Unterhaching, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 26 gol yedi.

Osnabrück ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Osnabrück, 16 gol atarken 35 gol yedi.