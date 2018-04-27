Unterhaching - VfR Aalen maçı heyecanı

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Unterhaching, 27 Nisan 2018 Cuma günü VfR Aalen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 51 puanlı Unterhaching 9. sırada bulunuyor, VfR Aalen 47 puana sahip ve 10. sırada. Unterhaching, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. VfR Aalen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 179 kodlu maçı oynayanlar; Unterhaching galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, VfR Aalen galibiyet oranı 3.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Unterhaching son hafta oynanan RW Erfurt maçında 2-1 yenildi.

VfR Aalen ise Werder Bremen(Am) karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Unterhaching, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 25 gol yedi.

VfR Aalen, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda VfR Aalen 17 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.