Unterhaching - VfR Aalen maçı heyecanı

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Unterhaching, 27 Nisan 2018 Cuma günü VfR Aalen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Unterhaching 51 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken VfR Aalen 47 puanda ve 10. sırada. Unterhaching, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. VfR Aalen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 179. İddaa'da Unterhaching kazanır 1.70, berabere biter 3.20, VfR Aalen kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Unterhaching son hafta oynanan RW Erfurt maçında 2-1 yenildi.

VfR Aalen, Werder Bremen(Am) karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Unterhaching, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 25 gol yedi.

VfR Aalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VfR Aalen, 17 gol atarken 32 gol yedi.