TÜBİTAK 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İzmir bölgeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin de Fizik dalında birinci oldu. Ödülünü alırken gözyaşlarını tutamayan Yaren, çok mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Uşak'tan katılım sağlandı. Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmaya İzmir'den 635 proje yer aldı. 635 projeden 80'i sergilendi. Biyoloji, değerler eğitimi, Fizik, Kimya, kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında yarışmaya katılan ve dereceye giren 80 öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada en büyük sürprizi ise 17 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Çiğli ilçesinde özel bir anaokuluna giderken unutulduğu serviste havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin'ın ablası Yaren Sakin yaşadı. Fizik dalında birincilik ödülünü kazanan Yaren, adı anons edilince gözyaşlarını tutamadı. Yaren Sakin, "Çok heyecanlıydım. En son adım okununca dereceye girmediğimi düşündüm. Üzülmedim çünkü burada olmak da çok güzel. Aslında çok beklemiyordum. Sürpriz oldu. Heyecanlıyım ve gururluyum" dedi. Yaren'in babası Serkan Sakin de "Bir baba olarak gurur duydum çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenleri teşekkür ediyorum. Önemli olan burada dereceye girmek değildi. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı. Hepsi gönüllerin birincisi" diye konuştu.
'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'
İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ise Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi'nin TUBİTAK projeleri konusunda hassas olduğunu belirtti. Ciddi bir çalışma planladıklarını ve bu çalışmanın ürününü aldıklarını kaydeden İlker Erarslan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu da bu yıl 4 yeni alanın yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Serdar Korukoğlu, bu yıl ilk kez değerler eğitimi, kodlama, Tarih ve Türkçe dallarında da yarışmalara katılım sağlandığını ifade etti. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmelerini istedi. Gönül, "Ben de sizin yaşınızdayken uzay mekiği yapmak istedim. En son bir arkadaşımla roket yaptık. Gülen yüzleriniz hiç solmasın, hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül alan kimi öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, dereceye giremeyen bazı öğrencilerin de ağladığı görüldü.
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