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Futbol

Unutulmaz devre arası transferleri

27.12.2017 - 12:48 | Güncelleme:

  • 1 Unutulmaz devre arası transferleri
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    HTSPOR.COM | AHMET HAMDİ GİRGİN

    Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlıyor... Şampiyonluğun en önemli adayları olan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 aylık dönemde fark yaratacak isimleri kadrolarına katarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

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  • 2 Unutulmaz devre arası transferleri
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    Önceki sezonlara baktığımızda ara transfer döneminde yapılan birkaç sihirli dokunuşun takımlara ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Bu hamlelerle şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar akıllardan çıkmıyor. Bunun yanında fiyasko olarak adlandırılan birçok transferin de devre arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Son yıllarda gerçekleşen ve hafızalara kazınan devre arası transferlerini hatırlayalım...

  • 3 Unutulmaz devre arası transferleri
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    HAİM REVİVO, 'HAİN' REVİVO OLDU!
    Revivo, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 buçuk sezonda attığı kritik goller, frikikleri ve takla atarak gerçekleştirdiği gol sevinçleriyle taraftarın sevgilisi oldu. Ortega ve Tuncay'ın gelmesiyle ilk 11'deki yerini yavaş yavaş kaybeden İsrailli, 2002/2003 sezonunun devre arasında takımdan ayrıldı. Bonservisini aldıktan sonra çok konuşulacak bir kararla Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a imza attı.

  • 4 Unutulmaz devre arası transferleri
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    Hagi'den boşalan 10 numarayı doldurmak isteyen Cimbom, ezeli rakibinin eski yıldızını  transfer edince Fenerbahçeliler için Haim Revivo, 'Hain' Revivo'ya dönüştü. İlk maçında Bursaspor karşısında 3 gol atınca, Revivo'nun Galatasaray'ın aradığı oyuncu olduğu düşünüldü ancak devamı gelmedi. Sarı-kırmızılı formayla 13 maça daha çıktı, ağları sarsamadı; Ali Sami Yen Stadı'ndaki macerası böylece sona erdi.

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  • 5 Unutulmaz devre arası transferleri
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    BEŞİKTAŞ'TAN ALTIN HAMLE
    Galatasaray, Revivo'nun dışında Abel Xavier, Volkan Arslan, Suat Usta ve Ali Lukunku'yu da kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise  Erhan Albayrak, Sergiy Rebrov ve Vladimir Beschastnikh'i getirdi. Bu oyuncuların performansları fiyasko çıkarken; 100. yılını kutlayan Beşiktaş, tek hamleyle başarıya ulaştı.

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