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TOLGAY KAVGASI

2014/2015 sezonunun devre arası, en sönük ara transfer dönemlerinden biri oldu. Sezon sonunda ilk 2 sırada yer alacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarına takviye yapmadı. Beşiktaş, Daniel Opare'yi Porto'dan kiralarken, genç yetenek Alexander Milosevic'i transfer etti. Kara Kartal'ın bir diğer transferi Tolgay Arslan ise bu dönemin en çok konuşulan ismi oldu.