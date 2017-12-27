Süper Lig'de devre arası transfer dönemi başlıyor... Şampiyonluğun en önemli adayları olan Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 aylık dönemde fark yaratacak isimleri kadrolarına katarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
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Önceki sezonlara baktığımızda ara transfer döneminde yapılan birkaç sihirli dokunuşun takımlara ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Bu hamlelerle şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar akıllardan çıkmıyor. Bunun yanında fiyasko olarak adlandırılan birçok transferin de devre arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Son yıllarda gerçekleşen ve hafızalara kazınan devre arası transferlerini hatırlayalım...
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HAİM REVİVO, 'HAİN' REVİVO OLDU! Revivo, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 buçuk sezonda attığı kritik goller, frikikleri ve takla atarak gerçekleştirdiği gol sevinçleriyle taraftarın sevgilisi oldu. Ortega ve Tuncay'ın gelmesiyle ilk 11'deki yerini yavaş yavaş kaybeden İsrailli, 2002/2003 sezonunun devre arasında takımdan ayrıldı. Bonservisini aldıktan sonra çok konuşulacak bir kararla Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a imza attı.
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Hagi'den boşalan 10 numarayı doldurmak isteyen Cimbom, ezeli rakibinin eski yıldızını transfer edince Fenerbahçeliler için Haim Revivo, 'Hain' Revivo'ya dönüştü. İlk maçında Bursaspor karşısında 3 gol atınca, Revivo'nun Galatasaray'ın aradığı oyuncu olduğu düşünüldü ancak devamı gelmedi. Sarı-kırmızılı formayla 13 maça daha çıktı, ağları sarsamadı; Ali Sami Yen Stadı'ndaki macerası böylece sona erdi.
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BEŞİKTAŞ'TAN ALTIN HAMLE Galatasaray, Revivo'nun dışında Abel Xavier, Volkan Arslan, Suat Usta ve Ali Lukunku'yu da kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise Erhan Albayrak, Sergiy Rebrov ve Vladimir Beschastnikh'i getirdi. Bu oyuncuların performansları fiyasko çıkarken; 100. yılını kutlayan Beşiktaş, tek hamleyle başarıya ulaştı.
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Siyah-beyazlılar, orta sahasını güçlendirmek adına Brescia'dan Giunti'yi kiraladı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta İtalyan oyuncu, gösterişsiz ama etkili oyunuyla unutulmazlar arasına girdi.
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KİMSENİN TANIMADIĞI BREZİLYALI ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ Beşiktaş, 2003/2004 sezonunun ilk yarısını 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamladı; birçoklarına göre siyah-beyazlıların üst üste 2. kez şampiyon olması kesin gibiydi. Takipçi durumundaki Kanarya, devre arasında forvet hattına bir takviye yapmaya karar verdi. Dünyaca ünlü yıldızların adı havada uçuşurken kimsenin tanımadığı bir Brezilyalı kiralandı: Marcio Nobre.
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Rize ile yapılan tekrar maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Nobre, 2 golle Süper Lig'e 'Merhaba' dedi. Beşiktaş'ın olaylı Samsunspor maçıyla çöküşe geçtiği sezonda Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Nobre yarım sezonda 12 gol atarak şampiyonluğa giden yolda başrol oyuncularından birisi oldu.
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ANELKA VE BONUSU RİBERY! 2005/2006 sezonunun devre arasına Fenerbahçe'nin Anelka transferi damga vurdu. Günlerce süren görüşmelerin ardından "Ha geldi, ha gelecek" denen Anelka, İstanbul'a indi. Anelka, 31 Aralık'ta imzayı atarken; Galatasaray da aynı gün bir başka Fransız futbolcuyu transfer etti. Fenerbahçe'nin transferinin yanında ismi sönük kalan ve "Anelka'nın bonusu" olarak adlandırılan Metzli Franck Ribery, sarı-kırmızılı formayı giydi.
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Ligde Fenerbahçe şampiyon olurken, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, sarı-lacivertlileri 5-1 mağlup etti. Anelka, kendisinden bekleneni veremese de Kadıköy'de geçirdiği bir buçuk sezonda takımı için önemli bir isim oldu. Giderken de Fenerbahçe'ye para kazandırdı. Galatasaray'da sadece yarım sezon kalan FerraRibery lakaplı oyuncu ise 100 bin Dolar’lık alacağını tahsil edemeyince sözleşmesini tek taraflı fesh etti ve Marsilya’ya bedava imza attı. Sonrasını biliyorsunuz...
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BİR SÜRPRİZ, ÜÇ FİYASKO 2007/2008 ara transfer dönemi 3 Büyükler adına gürültüsüz geçti. Büyük transferler gerçekleşmedi ancak bir Türk futbolcu, Galatasaray'a şampiyonluk yürüyüşünde büyük katkı sağladı. Cimbom, Song'un Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle stoper arayışına geçti. Ankaragücü'nde sıkıntılı günler geçiren Emre Güngör takıma katıldı.
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Servet Çetin ile çok iyi bir ikili oluşturan Emre, milli takıma kadar yükseldi. Galatasaray, genç oyuncunun ilk 11'de başladığı 15 maçta sadece 8 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı.
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O dönemde gelen Gordon Schildenfeld(Beşiktaş), Claudio Maldonado(Fenerbahçe) ve Ahmed Barusso(Galatasaray) ise Türk futbol tarihinin en başarısız transferleri arasında yerlerini aldı.
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YUSUF&ERNST ORTAKLIĞI ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ Beşiktaş, 2008/09 sezonunun 8. haftasında Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Ligde ilk yarı sona ererken Kara Kartal, lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 6. sırada yer alıyordu. Siyah-beyazlı takım, devre arasında Bursasporlu Yusuf Şimşek'i Trabzonspor'un elinden son anda kaptı. Erkan Zengin'i Hammbary'den kiraladı. Son olarak da transfer döneminin bitimine 1 gün kala Schalke'den Fabian Ernst'i renklerine bağladı.
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Yusuf ve Ernst'in transferi takımın üzerinde adeta sihirli değnek etkisi yaptı. Yıllardır bir türlü potansiyelini ortaya koyamadığı için eleştirilen Yusuf, gol yollarında kilidi açarken; Alman Ernst, takımın savunmasını toparladı. Ligin ikinci yarısında sadece 1 maç kaybeden Beşiktaş, Sivasspor'un 5 puan önünde özlemini çektiği şampiyonluğa kavuştu.
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BURAK ŞAMPİYONU BELİRLEDİ Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği Burak Yılmaz'dan faydalanamayınca, yeni bir golcü almaya karar verdi. Trabzonspor'dan Gökhan Ünal ile anlaşan Fenerbahçe, Burak'ı da takasta kullandı. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a attığı imza kelebek etkisi yarattı.
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2009/10 sezonunun son haftasında Bursaspor'un 1 puan önünde bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Güiza ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Burak, 23. dakikada orta-şut karışımı bir vuruş yaptı ve top kaleye girdi. Yıllarca unutulmayacak bu gol, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu. Burak Yılmaz, sonraki sezonlarda kendini geliştirerek Türkiye'nin en önemli golcüleri arasına girmeyi başardı. Gökhan Ünal ise kariyer basamaklarını çıktığından çok daha hızlı bir şekilde düşüşe geçti.
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Galatasaray'da ise aynı yıl alışılmadık bir transfer dönemi yaşandı. Galatasaraylı taraftarlarca, "In Haldun, we trust" sloganıyla anılan transfer sihirbazı Haldun Üstünel, Premier Lig'den üç önemli oyuncuyu getirdi. Lucas Neill, Giovani Dos Santos ve Jo'nun isimleri taraftarda büyük beklenti yarattı. Ancak transfer şampiyonluğu, lig tablosuna yansımadı. Cimbom, Bursaspor'un 10 puan gerisinde 3. oldu.
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PORTEKİZ ÇETESİ KURULDU 2010/2011 sezonuna Quaresma ve Guti transferiyle başlayan Beşiktaş, sezon öncesi spor sayfalarının manşetlerini süsledi. Ligin ilk yarısında ortaya çıkan tablo ise hüsrandı. Kara Kartal, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisindeydi. Başkan Demirören, çareyi kadroya yeni yıldızlar katmakta buldu.
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Devre arasında 3 Portekizli oyuncu geldi: Almeida, Fernandes ve Simao. Q7 ile birlikte Portekiz Çetesi olarak anılmaya başlayan bu oyuncular da Beşiktaş'a derman olamadı. Sezon sonunda şampiyon Fenerbahçe'nin 28 puan gerisinde 5. oldular.
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O sezon hüsran yaşayan diğer takım Galatasaray'dı. Lige kötü başlayan Cimbom, ilk yarıyı 23 puanla 9. sırada tamamladı. Beşiktaş gibi Galatasaray da devre arasında transfer çılgınlığı yaşadı. Zapata, Yekta, Stancu, Culio ve Colin Kazım takıma katıldı. Sonuç? Galatasaray 2. yarıda da 23 puan topladı. Sezon sonunda 46 puanla 8. sırada yer alarak, tarihinin en kötü derecelerinden birine imza attı.
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NECATİ-SOW DÜELLOSU 3 Temmuz'da şike davasıyla sarsılan Fenerbahçe, 2011/2012 sezonuna birçok önemli futbolcusunu kaybederek girdi. Bienvenu'den randıman alamayan Kanarya, iş adamlarının desteğiyle Lille'in golcüsü Moussa Sow'u 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Gol kralı unvanıyla gelen Senegalli, ligde 10 maçta 6 gol, Süper Final'de ise 2 maçta 1 gol attı.
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Kanarya'nın 10 milyon Euro'luk golcüsü bekleneni verdi vermesine ama ikinci yarının asıl bombası Necati Ateş oldu. Cimbom, Antalyasporlu Necati'yi 250 bin Euro karşılığında devre arasında transfer etti. Tecrübeli golcü, ligde 10 maçta 6 gol, Süper Final'de 5 maçta 2 gol attı. Galatasaray, şampiyonluğu elde ederken zaferin mimarlarından birisi oldu.
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AYSAL'IN ÇİLEKLERİ Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal, 2012/2013 sezonu devre arası dönemi için taraftara yıldız sözü verdi. 'Pastamız hazır durumda. Bundan sonra olursa bir çilek olur' diyerek hedeflerini tarif eden Aysal, bir değil iki süperstarla sözünü gerçeğe dönüştürdü. Galatasaray, önce Inter'den Sneijder'ı getirdi. Taraftarlar Hollandalı yıldıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir bomba daha patladı.
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Sezon başında Chelsea'den Çin'in Shanghai Shenhua takımına giden Drogba, Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı taraftarlar unutulmaz bir transfer dönemi yaşadı. Transfer şampiyonluğu bu sefer puan tablosunda da kendisini gösterdi; sezon sonunda Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 10 puan fark atarak mutlu sona ulaşan takım oldu.
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CİMBOM'DA BÜYÜK HÜSRAN Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2013/2014 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. 17 haftada 8 puan fark yiyen Cimbom, kadroda radikal değişiklikler yapmaya karar verdi. Devre arasında en büyüğü 25 yaşında olan 9 futbolcu transfer edildi. Burdisso, Veysel, Ontivero, Koray, Oğuzhan Kayar, Telles, Umut Gündoğan, Salih ve Hajrovic'ten neredeyse hiç verim alınamadı. Haliyle lig sonunda puan tablosunda pozitif değişim görülmedi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 9 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
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Bu transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Dany oldu. Stoper arayışındaki Beşiktaş, Galatasaray'dan Dany'i kiraladı. Yaptığı hatalarla Beşiktaşlı taraftarlara saç baş yolduran oyuncunun, en büyük hatası Galatasaray maçında yaşandı. TT Arena'da oynanan derbide Veysel Sarı'yı düşüren Dany, penaltıya neden oldu. Selçuk'un penaltıdan attığı golle Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
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TOLGAY KAVGASI
2014/2015 sezonunun devre arası, en sönük ara transfer dönemlerinden biri oldu. Sezon sonunda ilk 2 sırada yer alacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarına takviye yapmadı. Beşiktaş, Daniel Opare'yi Porto'dan kiralarken, genç yetenek Alexander Milosevic'i transfer etti. Kara Kartal'ın bir diğer transferi Tolgay Arslan ise bu dönemin en çok konuşulan ismi oldu.
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Bonservisi Hamburg'ta olan Tolgay, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında transfer savaşına neden oldu. 2 haftalık süreçte önce Beşiktaş'la sonra Trabzonspor'la anlaşan futbolcu, son kararını siyah-beyazlılardan yana kullandı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Ersun Yanal ile fotoğraf bile çektiren Tolgay'ın Beşiktaş'a imza atması Karadeniz ekibinde büyük tepkiye sebebiyet vermişti. Tolgay Arslan, attığı golle Beşiktaş'ın Liverpool'u Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda elemesinde büyük pay sahibi oldu.
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BEŞİKTAŞ SAVUNMA KRİZİNİ ÇÖZDÜ
Uzun yıllar savunma problemi yaşayan Beşiktaş, şampiyonluk yarışı verdiği 2015/2016 sezonunun devre arasında bunu çözmek için önemli hamleler yaptı. Hannover'den Marcelo'yu kiralayan Kara Kartal, Getafe'den Alexis Delgado'yu bonservisiyle kadrosuna kattı. İki futbolcu da sezonun ikinci yarısında başarılı performanslarıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda rol oynadı. Siyah-beyazlılar, Alexis ve Marcelo dışında Boyko ve Aras Özbiliz'i de transfer etti.
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Sezon başında Van Persie, Nani gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe ise devre arasını sessiz geçirdi. Kadroya kimse katılmadı; problemli golcü Emenike, West Ham'a kiralandı. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray ise Ryan Donk ve Martin Linnes'i transfer etti. Cimbom bu transferlerden beklediğini bulamadı, sezon sonu hüsran oldu.
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TRANSFER YAĞMURU
Geçtiğimiz sezonun devre arası en bereketli transfer dönemlerinden birine sahne oldu. İlk yarıyı lider bitiren Başakşehir, İrfan Can Kahveci, Egemen Korkmaz ve Junior Caiçara'yı alarak kadrosuna takviye yaparken 31 Ocak'ta son yılların en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, adı 3 Büyükler'le anılan dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor'u transfer etti. Togolu golcü, 11 maçta 6 gol atarak sezona damga vuran isimlerden oldu.
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İlk devreyi 2. sırada tamamlayan Beşiktaş da boş durmadı... Tecrübeli yıldız Ryan Babel'i bonservis bedeli ödemeden kadrolarına kattılar; Atınç, Demba Ba ve Ersan Gülüm kiralık olarak yuvaya döndü. Genç yetenek Matej Mitrovic'in transferi 4.2 milyon euro'luk bedeliyle dikkat çekti. Gelenler kadar gidenler de çok konuşuldu. FEDA sezonundan beri sembol isim haline gelen Olcay Şahan, yalnızca 200 bin euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tuttu, Kerim Frei ise Birmingham'a satıldı. Sezon sonunda şampiyonluğu kazanan Beşiktaş'ta özellikle Ryan Babel, çok faydalı işler yaptı. Ligde 18 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı. Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 3 gole imza attı.
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Transfer döneminin kavga çıkaran ismi Mehmet Ekici oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği futbolcu, Fenerbahçe'ye gitmek istedi, Trabzonspor izin vermedi, Mehmet Ekici de Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmeyince milli futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Kanarya, teknik direktör Advocaat'ın isteğine rağmen ocak ayını tek transfer tamamladı. Zorya'dan gelen Karavayev, hayalet gibi gelip geçti... Galatasaray ise kadrosuna PAOK'tan Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı kattı. Bu oyuncular, Aslan'ın derdine derman olamadı.
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