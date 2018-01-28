Trabzonspor, yeni stadında Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor, ezeli rakibine karşı oynadığı son 17 resmi müsabakada galip gelemezken Rıza Çalımbay ve öğrencileri bu hasrete son vermek istiyor. Fenerbahçe ise Trabzon'daki son 7 lig maçında olduğu gibi bordo-mavililere boyun eğmeyerek serisini sürdürmek istiyor. Türkiye, gözünü bu maça çevirirken ezeli rekabetin tarihine göz attık ve unutulmaz maçları sizler için derledik...
1990-1991 - FENERBAHÇE: 3 - TRABZONSPOR: 5
Daha sonra A Milli Takımımız'ı da çalıştıracak olan Guus Hiddink yönetimindeki Fenerbahçe, Özkan Sümer'in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında evinde beklemediği bir yenilgi almıştı. Daha sonra yıllar boyunca konuşulacak maçta bordo-mavilileri zafere taşıyan goller Hami Mandıralı (2), Orhan Çıkrıkçı (2) ve Hamdi Aslan'dan gelmişti. Fenerbahçe'nin gollerini ise İsmail Kartal, Oğuz Çetin ve Fadıl Vokrri kaydetmişti.
1995-1996 - TRABZONSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 2
Süper Lig'de nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışı yaşanmıştı. Trabzonspor, 27 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyordu. Sezonda 26. haftaya gelindiğinde her iki takım da aynı puana sahipti. 27. haftada ise Fenerbahçe berabere kalınca Trabzonspor, 2 puanla öne geçmişti.
29. haftaya gelindiğinde aradaki farkı 4'e çıkaran bordo-mavililer, Vanspor karşısında beklemediği bir mağlbuiyet alınca fark 1'e düşmüştü. 32. haftaya gelindiğinde ise iki takım, Trabzon'da karşı karşıya geldi.
Trabzonspor kazansa puan farkı 4'e yükselecekti. Maçın ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililier devreyi 1-0 önde kapadı ancak ikinci 45 dakikada sahada farklı bir Fenerbahçe vardı. Sarı-lacivertliler Oğuz Çetin ve AyKut Kocaman'la maçı 2-1 kazandı. Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti bu mücadeleden sonra aynı olmadı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.