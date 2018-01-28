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Trabzonspor, yeni stadında Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor, ezeli rakibine karşı oynadığı son 17 resmi müsabakada galip gelemezken Rıza Çalımbay ve öğrencileri bu hasrete son vermek istiyor. Fenerbahçe ise Trabzon'daki son 7 lig maçında olduğu gibi bordo-mavililere boyun eğmeyerek serisini sürdürmek istiyor. Türkiye, gözünü bu maça çevirirken ezeli rekabetin tarihine göz attık ve unutulmaz maçları sizler için derledik...