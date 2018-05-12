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Değişim, büyüme ve uyanışı temsil eden, sistemin değişmesini arzulayan ve bunu yaparken bizi şoke eden Uranüs gezegeninin Boğa burcunda ilerlemesi, insanoğlunun her şeyi ben yaparım, ben bilirim tavrını çok da nazik bir şekilde karşılamayacaktır. Dünya Ana’ya nasıl davrandıysak bu 7 yıllık dönemde onun karşılığını alacağız.