Uranüs Boğa burcuna geçiyor! Uranüs geçişi burçları nasıl etkileyecek?
12.05.2018 - 09:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Uranüs 15 mayıs 2018’te Boğa burcuna ilk girişini yapıyor, 7 yıllık büyük bir değişim başlıyor! Peki Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesi burçları nasıl etkileyecek? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Uranüs geçişinin burçlara etkisini yorumladı
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Uranüs 15 mayıs 2018’te Boğa burcuna ilk girişini yapıyor. 07 Ağustos’ta gerilemeye başlamasıyla birlikte Kasım 2018 e kadar Boğa burcunda bulunacak Kasım 2018’de son kez Koç burcuna geçecek ve tekrar Boğa burcuna geçmesi Mart 2019 da gerçekleşecek, artık bu burca yerleşecek ve gerçek değişimi başlatacak.
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Uranüs Zodyak kuşağında dolaşımını 84 yılda tamamlar. Bir burçta yaklaşık 7 yıl kalır. 1781 yılında keşfedildiği için Jenerasyon gezegenlerinin ilkini oluşturur. Yani toplumu ilgilendiren bir gezegendir.
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Elbette bireysel olarak haritamızda yönettiği ev ve burcun özellikleriyle hayatımıza dokunuşu vardır ama değişimin gezegeni Uranüs bir burçtan diğerine geçerken 7 yıllık periyotlarla hayatımıza toplumsal değişimleri, farkındalıkları taşır. Bu anlamda onun gezegen geçişlerini fazlasıyla önemseriz.
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GEÇTİĞİMİZ 7 YILDA NELER OLDU?
2011 yılında Koç burcuna geçen Uranüs genel yapısıyla, majör değişimlerle var olan ve süregelen ilişkilerimizi değiştirdi. Kendi içimizdeki çocuğu yeniden keşfetmemize neden oldu.Yeni teknolojileri ortaya çıkarırken, kendimize karşı durmak yerine kendimizle barışmayı bize öğretti.
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Tam olarak kim olduğumuzu anlamamıza yardımcı oldu ve değişim rüzgarlarıyla sağlıklı veya sağlıksız bir kimlik yaratma sürecine katkıda bulundu. Bizi girişimlerimizde cesaretlendirdi, cesur adımlar attık. Hem iş dünyasında, hem de özel hayatımızda daha fazla kendimizi önemser olduk. Teknolojide, tıpta büyük ilerlemeler kaydettik.
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Azınlıkların sesi duyulmaya başlandı. Başkalarına hesap vermeden amaçlarımızda ilerledik, bencildik, başkalarıyla işbirliği yapmak yerine, kendimizi ön plana çıkartmak istedik. Yeni gruplara katıldık, yeni alışkanlıklar geliştirdik, sosyal medyada çığır açtık, ertelenmiş, kararsız kalan planları harekete geçirdik. Haksızlıklara tepkiler verdik, hemen ateşlendik, çabuk durulduk, kah sinirliydik, kah öfkeli ama her zaman kendimizi ilk sıraya koyduk.
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Peki insanoğlu olarak son yedi yılda öğrendiklerimizi, geliştirdiklerimizi şimdi ne yapacağız? Biz gelişir ve düşünmeden, coşkuyla ilerlerken yaşadığımız dünyayı ve kurallarını hesaba katmadık. Şimdi Dünya’nın bizim gelişimimize ve yaptıklarımıza cevap vereceği bir döneme giriyoruz. TOPRAK ANA’nın değişeceği ve bilinçli olarak bize karşılık vereceği döneme.
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DÜNYA VERDİKLERİNİ GERİ ALABİLİR!
Şimdi hemen panik olmak yerine dilerseniz neden konuyu Dünya’ya getirdim onu açıklayayım. Astrolojide toprak elementi olan Boğa burcu en basit anlatımla toprağı, verimliliği, doğa anayı temsil eder.
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Bu burcun insanı toprağa sağlam basmak, kök salmak ve verimliliği maksimize etmek ister. Bu yüzden oturmuş düzenleri, sistemleri tercih eder. Kuralcı, ihtiyatlı, dikkatli ve istikrarlıdır. Ani gelen değişimleri hoş karşılamaz çünkü hayatlarındaki her şey belirli bir düzenle, sindirilerek ve kurallı bir şekilde yerine oturmuştur.
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Toprağı dinlendirirsin, tohum ekersin, sularsın ve her şeyi doğru bir şekilde yaptıysa bingo karşılığını alırsın. Boğa burcunun hayata bakış açısı budur. Sahip olduklarımızla ilgili olduğundan Dünya, yeryüzü onun biricik alanıdır. Koç burcuyla başlayan doğanın uyanışının, iyice canlanmasını, yeşilliklerin artmasını, meyvelerin oluşmasını, ağaçların yeşermesini, ekilen ürünlerin karşılığının alınmasını temsil eder. Bereket ve bolluk onunla ilintilidir.
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Değişim, büyüme ve uyanışı temsil eden, sistemin değişmesini arzulayan ve bunu yaparken bizi şoke eden Uranüs gezegeninin Boğa burcunda ilerlemesi, insanoğlunun her şeyi ben yaparım, ben bilirim tavrını çok da nazik bir şekilde karşılamayacaktır. Dünya Ana’ya nasıl davrandıysak bu 7 yıllık dönemde onun karşılığını alacağız.
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Küresel ısınma, çevre kirliliği, değişen bitki örtüsü, hayvanlarla olan bağlantılarımız, tohumların kısırlaştırılması, Genetiği değiştirilmiş organizmaların öne çıkması ve daha düşünmeden tohumunu ektiğimiz nice adımlarımızı daha fazla düşüneceğiz. Dünyamızı nasıl koruduğumuzu ve ne yaptığımızı fark edeceğiz.
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Yaptıklarımız artık işlemeyecek, yeni bir sistem yaratmak zorunda kalacağız. Bu dünyadan kopardıklarımızı, hunharca harcadığımız suyu, toprağı ve gıdaları iki gözümüzü daha fazla açarak algılayacağız. Toprakta yeni reformlar geliştireceğiz. Ekolojik problemleri çözmek için otoritelere ve bu işin başında bulunan insanlara karşı bir araya geleceğiz.
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Topraktan bahsetmişken altımızdaki, bereketli örtü sarsılabilir. Yer hareketlerinde artışlar olabilir. Volkanların harekete geçmesi, dev dalgaların, tsunamilerin oluşması, şiddetli hortumlar bizi yeni yaşam yolları bulmaya itebilir.
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PEKİ BAŞKA?
5 duyuya hitap eden bir burç olarak, görme, tatma, koklama, duyma ve dokunma BOĞA burcundan sorulur.
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1) FARKLI OLANI GÖRECEĞİZ!
Bilincimizin neye sahip neye sahip olamadığımızı yaşayacağımız olaylarla anlamasıyla iş, ev, para gibi kapitalist dünya düzeni algımız değişebilir. Kendi öz değerimizde dönüşümler yaşayabilir, güzelliğe bakış açımızın değiştiğini görebiliriz. Bizim için şimdiye kadar değerli olanın değiştiğini göreceğiz! Dünyamızdaki değişimler bizi dünya dışı varlıklar ve yaşamlarla temasa geçirebilir.
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2) YEMEK YEME ŞEKLİMİZ DEĞİŞEBİLİR!
Bize dayatılan yemek yeme şeklimiz değişebilir. Ürünlerin etkilenmesiyle beslenme alışkanlıklarımızda değişiklikler oluşabilir. Daha sentetik veya daha doğal beslenme yollarını tercih edebiliriz. Az kaynak, çok insan korelasyonuyla kaynaklarımız tükenince farklı gıda sektörleri öne çıkabilir. Ben yine de kişisel olarak iyi düşünmek istiyorum, son yıllarda artan vegan, vejetaryen beslenme alışkanlıkları öne çıkabilir. Et yemekten uzak durabiliriz.
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3) DEĞİŞİK KOKULAR PEŞİNE DÜŞEBİLİRİZ!
Kimya sektöründe değişimler oluşabilir. Eğer dünyamıza işkence çektirmeye, petrol, plastik ve sentetik üretimine ve kullanımına son vermezsek koku algımızın da değişeceğini söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Koku duyumuzun değişmesi birçok açıklanamayan ve hala üzerinde düşünülen hastalıkları da tetikleyebilir. Yine olumlu yanıyla değişik parfümlerin, kozmetik ürünlerin ve doğanın kendi içinde bulunan özlerin, yağların, kokuların daha fazla rağbet göreceğini söyleyebiliriz.
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4) MÜZİK VE SANATTA DEĞİŞİMLER
Radyo ve televizyon ve dijital mecranın gelişiminin artmasıyla farklı sanat kolları ortaya çıkabilir veya doğanın kendisinden gelen melodiler, bizi bilinç altının derinliklerine götürecek enstrümanlar, şarkılar daha fazla ilgi görebilir.
( Bu bölümü yazarken The Fifth Element filminde, herkesin uzaydan gelen farklı bir varlığın sesinden etkilendiği sahne aklıma geldi, hatırlar mısınız bilmem!)
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Aynı zamanda duyma duyusunda önemli değişimler, ilerlemeler, bilimsel olarak işitme cihazlarında devrimleri deneyimleyebiliriz.
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5) TEKSTİL VE MODA DA DEĞİŞİMLER
İmalat ve giyim sektöründe devrimler oluşabilir. Smart wear dediğimiz, teknolojiyle kol kola giden yeni alanlar açılabilir. Geri dönüşümlü kıyafetler, doğal gibi algılanan kumaşlar, basit ama işlevsel kıyafetler öne geçebilir. Teknolojinin gelişmesiyle herkes evinde kendi kıyafetlerini yapabilir. Yeni tür kumaşlar, tonlar ve desenlerle buluşabiliriz.
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Yine boğa burcu dokunmayla ilgili olduğunda aklıma hemen E.T filmindeki insanla uzaylının teması geldi. Uranüs:Uzaylı Boğa: Dünya bu dönemde Uzaylılarla fiziksel olarak teması deneyimleyebilir, gerçekleştirebiliriz.
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EN ÖNEMLİSİ...
Elbette PARA SİSTEMİ... BOĞA burcu astrolojide parayı temsil ettiği için ekonomik düzende büyük değişimler, finansal iniş çıkışlar artabilir. Boğa var olan değerleri, statükomuzu korumak için çırpınıp dururken, Uranüs değişim değişim değişim diye diye sürpriz gelişmelerle bizi sarsabilir. Ekonomik düzende, kurumsal hayatta ve dünya ticaretinde önemli dönüşümler yaşayacağız. Bize finansal güvence sağlayan konulara bakış açımız değişebilir.
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Kredi kartları borçları, mortgage ödemeleri, bankacılık, vergi sistemi, ev ve binaların yüksek fiyatları, alışveriş, ticaret, döviz özellikle altınla ilgili konularda istikrarsızlıklar, dalgalanmalar, piyasalarda iniş çıkışlar görülebilir. Para bir anlamda el değiştirebilir. Bu döngüde maddiyata bakış açımız tamamen değişecek.
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BU 7 yıllık Uranüs Boğa macerasında yeni para birimlerine ( bitcoin vs gibi), alışveriş ve ticaret yöntemlerine şahit olabiliriz.
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SAĞLIK
BOĞA BURCU dünyayla ilişkimizi, vücudumuzu, zevklerimizi temsil ettiği için sağlığımızda hormonal salgıda, salgı bezlerinde, rahim ve cinsel organlarda, şeker hastalıklarında, lenf bezlerinde, boyun bölgesinde tutulmalar, boğaz ağrıları, larenjit, farenjit, yağ kistleri burundan boğaza akıntılarda, ses tellerinde, bademciklerde, tiroitlerde önemli değişimleri ve bu alanda büyük tıbbi ilerlemeleri karşımıza getirebilir.
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ÖZETLE;
URANÜS’ün BOĞA’ya geçişi, bize yeni yollar ve dersler öğretecek. Boğa yaşadığımız alanı, güvenliğimizi sabit tutmaya çalışırken, Uranüs değiştirmek için her tür taktiği deneyecek. Düşüncelerimizin ve davranışlarımızın eskisi gibi güvenli ve istikrarlı olmadığını görebiliriz. Bize istikrar ve güven sağlayan enerjiler üzerinden bir kez daha geçmeli, kendimize ve yapacaklarımıza yatırım yapmalıyız.
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Güvenlik diye tutturur, dünya için bir adım atmaz, değişime direnirsek o zaman büyük sarsıntılar geçirebiliriz. Kararsızlıklarımız artsa da, korkularımız bizi alıkoysa da kendimiz ve dünyamız için daha iyi bir yapılanma geliştirmeliyiz.
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Yanlış giden konu ve olayların büyük çöküntü içine gireceği bir döneme gidiyoruz.Global ekonomik devrimin başlangıcı olarak kabul edilecek bu dönemde akışa karşı koymamalı, esnek olmalı, yargılamamalı,uyanış sürecine hizmet etmeliyiz.
ŞİMDİ ŞÜPHE ETMENİN VE KORKMANIN ZAMANI DEĞİL, ŞİMDİ KENDİMİZİ VE DÜNYAMIZI YENİDEN KEŞFETME ZAMANI!
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URANÜS GEÇİŞİNİN BURÇLARA ETKİLERİ
KOÇ BURCU:
Uranüs para ve sahip olduğunuz değerler alanınıza geçiyor. Önünüzdeki 7 yıl boyunca Uranüs para kazanımlarınızı, yatırımlarınızı hareketlendirebilir. Elinize bu tarih sonrasında büyük paralar geçebilir veya anlık kayıplar yaşayabilirsiniz. Hobi olarak başlayan ana işinizin dışındaki uğraşılarınızdan, çevrenizden, takım çalışmalarından para kazanmanız mümkün görünüyor. Maddi konularda stabil olmayı beklememelisiniz.
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BOĞA BURCU:
Uranüs sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızda önemli değişimlere, sürpriz olaylara açık olacağınız, dış dünyayla olan ilişkilerinizde değişimler yaşayacağınız bir döneme merhaba demelisiniz. Süregelen eski paternlerin değişeceği, eskisinden daha farklı davranacağınız, başkalarından sık sık sen değiştin sözleri duyacağınız bir döngüye giriyorsunuz.
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Yeni maceralar, yeni keşifler yapmak için oldukça heyecanlı bir süreç. Bu döngüde değişime açık olmalı, yeni gözlerle algılayacağınız hayatınızda yapılandırmalara gitmelisiniz. 21-22-23-24 Nisan doğumlu Boğa’ysanız yukarıdaki değişimin ilk rüzgarını sizler sırtlayacaksınız. Yine ilk 5 derece Boğa yükseleniniz varsa sağlığınızda ve kişisel adımlarınızda hızlı değişimler oluşabilir.
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İKİZLER BURCU:
Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle beklenmedik ani olaylar çevrenizi, sizi ve alışkanlıklarınızı birden değiştirmenize neden olabilir. Psikoterapi, psikoloji, yaşam koçluğu, değişik konu ve olaylar, astroloji ve davranış bilimi gibi alanlar kendinizi anlamanıza yardımcı olabilir.
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Aniden hayatın bilinmeyen ve gizli alanlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilincinizin açıldığını, artık daha fazla değişimi hayatınızın içinde barındırmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Siz fark etmeseniz bile yaşayacağınız olaylar, bilinçaltınızı harekete geçirecek.
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YENGEÇ BURCU:
Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Arkadaş ve sosyal çevreniz değişmeye başlayacak, yeni ve farklı ortamları sevecek, olayları farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız.
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Yine 7 yıllık bu dönemde değişik ve farklı arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sizin hayata bakış açınızı geliştirecek insanlar sizi heyecanlandıracak. İşten elde edilen gelirlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler olabilir.
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ASLAN BURCU:
Uranüs kariyer alanlarınıza geçerek orada beklenmedik ve hızlı gelişmeleri tetikleyebilir. Kariyerinizde önemli değişimlere açık bir döneme giriyorsunuz. Önünüzdeki dönemde iş hayatınızda, amaçlarınızda, statünüzde, toplum önü işlerinizde beklenmedik ani iniş çıkışlar oluşabilir.
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Ayrıca eşinizin ailesinde, kendi anne ve anne tarafından akrabalarınızın hayatında da önemli değişimlere hazır olun. 23-24-25-26 temmuz doğumlu Aslansanız size söylenilenlere karşı tepkili olabilirsiniz. Otoritelerle savaşmamaya özen gösterin. Sakin davranmak işinize yarayabilir. Aslan burcunun ilk 5 derecesinden yükseleniniz varsa, iş ve kariyer alanlarınızda değişimlere açık olmalısınız.
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BAŞAK BURCU:
Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Seyahat, yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim alanlarınızda, hukuki konularda, medya işlerinizde önemli değişimler ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Uzaktaki akrabalarınızın hayatında değişimler oluşabilir.
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Uranüs bu alanlarınızda ilerlerken önemli değişiklikler, reformlar, beklenmedik sürpriz gelişmelere hazır olmalısınız. Değişik seyahatler sizi heyecanlandırabilir. Yine yurtdışı gezilerinizde beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz.
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TERAZİ BURCU:
Uranüs ortak para alanlarınıza geçmesiyle beraber Kasım ayına kadar eşinizin veya ortağınızın maddi durumunda ani ve beklenmedik değişimler oluşabilir. Vergi, kredi, faiz, nafaka, ödemelerle ilgili alanlarda iniş çıkışlar, beklenmedik olaylar yaşamaya da meyilli olacaksınız.
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Sürpriz gelişmelere açık olmalı, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bu alanlarınızı yeniden yapılandırmalı, değişime karşı koymamalısınız.
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AKREP BURCU:
Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte evliyseniz veya uzun süreli ilişkiniz varsa ani değişimlere açık olmalı ve yeniliklere sırtınızı dönmemelisiniz. Evliliğe ve ilişkilere bakış açınız değişebilir.
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Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilir, aniden evlilik kararı alabilir veya ilişkinizi bitirebilirsiniz. Esneklik ve olaylara uyum sağlama bu dönemde önemli olacak. Ortaklı işlerinizde de ani değişimler oluşabilir. Ortağınız veya hayat arkadaşınızın hayatında önemli dönüşümler oluşabilir.
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Aniden taşınma devreye girebilir. 23-24-25-26-27 Ekim doğumlu bir Akrepseniz bu dönemde iş birliklerine çok açık olamayabilirsiniz. Karşı tarafla anlaşmak kolay olmayabilir. Kısıtlamalara gelemeyeceksiniz. İlk 5 dereceden Akrep yükseleni olanlar özel hayatlarında değişime açık olmalılar.
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YAY BURCU:
Uranüs iş, hizmet alanlarınızı etkileyecek. Uranüs'ün etkisiyle her zaman çalıştığınız, aynı koşullara sahip işiniz içerisinde bir takım değişimler, beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Bu da sizi farklı ve daha fazla özgür hissedeceğiniz alanlara yönlendirebilir.
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Artık işlerinizde yeni seçeneklere ve yeni sorumluklara açık olacaksınız. Yine Uranüs'ün sağlık evinizde dolaşmasıyla beraber yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı, hormonal dengesizlikler, tiroit ve lenf bezlerinde iniş çıkışlar oluşabilir.
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OĞLAK BURCU:
Aşk evinize giren Uranüs farklı ve değişik aşk ilişkilerini karşınıza getirebilir. Değişik ve sıra dışı ilişkilere kapılabilir, aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler altında olabilirsiniz.
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Yine çocuğunuzla ilgili konular, bebek oluşumları, sanatsal ve kreatif işlerinizde beklenmedik ve farklı olanlar karşınıza gelebilir. Risk içeren bir işiniz varsa anlık iniş çıkışlar oluşabilir.
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KOVA BURCU:
Uranüs aile alanlarınıza giriyor. Özellikle 20-21-22-23-24 Ocak’ta doğan Kovalar bu etkiyi daha fazla hissedecekler. Aileniz, ilişkileriniz ve çevrenizde önemli değişikliklere açık olmalı, ailenizle olan sürtüşmelerinize, tansiyonlu durumlara dikkat etmelisiniz.
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Eğer yükseleniniz ilk 05 Derece Kovaysa, aile ve yuva alanlarınızda beklenmedik ani değişimler, sürpriz gelişmeler karşınıza gelebilir.
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BALIK BURCU:
Yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor. Kasım başına kadar akraba, kardeşlerinizin hayatında ani ve sürpriz gelişmeler oluşabilir.
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Bir yandan da teknolojiyi iletişime dayalı işlerinizde daha fazla kullanabilir, teknoloji, bilim, elektrik, elektronik işlerden, tekstil, moda, farklı ticaret alanlarından fayda sağlayabilirsiniz. İletişiminizde elektrikli ve farklı tavırlarınız ortaya çıkabilir.
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