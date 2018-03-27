Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki harabe durumundaki 600 yıllık Mucizeler Manastırı, Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’nin üst kısmında bulunan tarihi kilise turizme kazandırılacak.

AA'nın haberine göre Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 14. yüzyılda yaptırılan ve Mucizeler Manastırı olarak adlandırılan tarihi kalıntı ile yakınında bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve yine bölgedeki tarihi bir kilisenin onarımı için proje hazırladıklarını bildirdi.

Projeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını belirten Gürsoy, kiliseye giden yollarda şimdiden çalışma başlattıklarını söyledi. Gürsoy, şunları kaydetti:

“İlçemizdeki Mucizeler Manastırı olarak bilinen kilisenin 14. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu yapı yıllar önce özellikle defineciler tarafından tahrip edilerek harabeye dönüştürülmüştür. İlçemizde bulunan kilise ise Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunmaktadır fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır ama şu anda kilisenin ismine ilişkin herhangi bir tespit ve kayıt yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan kilise kültür turizmine kazandırılacak ve buralar özellikle yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.”

KEF KALESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK

Belediye Başkanı Gürsoy, ilçedeki önemli tarihi yapılardan Kef Kalesi'ni de gün yüzüne çıkaracaklarını bildirdi.

Gürsoy, “Kef Kalesi'ni gün yüzüne çıkarmak için daha önce kalede kazı çalışmalarına katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Işık'la görüşerek, kalede tekrardan kazı çalışmaları başlatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. İnşallah kiliselerle birlikte Kef Kalesi'ndeki çalışmaları en kısa sürede başlatıp ilçemiz turizmine kazandıracağız. Bu yapıların turizm açısından ilçemize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

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