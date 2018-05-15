Urawa - Hiroshima maçı rakamları

Japonya Lig Kupası Grup C heyecanı devam ediyor. Urawa, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hiroshima takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 10 puanlı Urawa 1. sırada bulunuyor, Hiroshima 7 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hiroshima, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Urawa galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Hiroshima galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Urawa son hafta oynanan Hiroshima maçında 1-2 yenildi.

Hiroshima, Urawa karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Urawa, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Hiroshima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hiroshima, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.