Urawa - Kofu rakamlar

Japonya Lig Kupası Play Off heyecanı devam ediyor. Urawa, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Kofu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:00. Urawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kofu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 182. İddaa'da Urawa kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Kofu kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Urawa son haftadaki Yokohama FM müsabasında 0-1 yenildi.

Kofu, Sendai karşılaşmaında 1-0 kazandı.