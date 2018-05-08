Urawa - Nagoya maçı ne zaman?

Japonya Lig Kupası Grup C heyecanı devam ediyor. Urawa, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Nagoya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Urawa 7 puanla 2. sırada, Nagoya 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Urawa son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nagoya, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Urawa kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Nagoya kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Urawa son hafta oynanan FC Tokyo maçında 3-2 kazandı.

Nagoya ise Kashiwa karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Urawa, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Nagoya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nagoya, 1 gol atarken 2 gol yedi.