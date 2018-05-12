Urawa - Sagan Tosu sahaya çıkıyor

Urawa ve Sagan Tosu, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 08:00. Maç öncesi Urawa 15 puanla 12. sırada, Sagan Tosu 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Urawa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 387 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Urawa kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Sagan Tosu sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Urawa son haftadaki Yokohama FM müsabasında 0-1 yenildi.

Sagan Tosu ise Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

Urawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Urawa, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Sagan Tosu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sagan Tosu, 5 gol atarken 10 gol yedi.