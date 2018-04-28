Urawa - Shonan Bellmare maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Urawa, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Shonan Bellmare takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Urawa 12 puanla 12. sırada, Shonan Bellmare 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Urawa kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Shonan Bellmare kazanır 5.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Urawa önceki hafta Yokohama FM mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare, Nagoya karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Urawa, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Shonan Bellmare, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shonan Bellmare 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.