Urawa - Shonan Bellmare maç önü

Urawa ve Shonan Bellmare, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. Maç öncesi Urawa 12 puanla 12. sırada, Shonan Bellmare 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Urawa, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Urawa kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Urawa son hafta oynanan Yokohama FM maçında 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare ise Nagoya maçında 1-3 kazandı.

Urawa, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Shonan Bellmare, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shonan Bellmare 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.