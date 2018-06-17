Rezzaz, sosyal medyada ve paylaşım sitelerinde perşembe günü yemin eden yeni kabineyle ilgili eski Hani el-Mulki hükümetinden 15 bakanı barındırmasıyla alakalı yapılan eleştirilere cevap verdi.
Başbakan Rezzaz, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin değişmesinin, tüm kişilerin değiştirilmesi amacını taşımadığını, amacın mali kararların sosyal boyutlarını idrak edecek bir ekonomi kadrosu ile belli hedeflere sahip hizmet kadrosu oluşturulması olduğunu belirtti.
Rezzaz, "Biliyorsunuz ki ben sosyal paylaşım sitelerini takip eder ve kullanırım. Sosyal medyanın, bilgi aktarımı ve geniş çaplı diyalog konusundaki olumlu rolüne de inanırım. Ancak bu sosyal medyada yayılan her bilginin doğru olduğu anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre, hafta sonuna kadar hükümetin yeni adımlar atacağını kaydeden Rezzaz, iletişim ve diyalog için bazı araçların açıklanacağını, bu şekilde halkın fikir ve önerilerinin alınacağını ifade etti. Karar aşamasına mümkün olduğunca çok katılım sağlanması için çalıştıklarını kaydeden Rezzaz, vatandaşların, ülkenin önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlama, hükümetin performansını denetleme, hükümetleri ve seçilen meclisleri yargılama hakkı olduğunu söyledi.
Halka seslenen Rezzaz, "Hükümetin beklentilerinizi karşılamadığını gördüğünüzde -ki bu hepimizin görevidir- ya da Allah korusun vatandaşların razı olmadığı bir durum gördüğünüzde bizi açıkça düzeltmek sizin görevinizdir." ifadelerine yer verdi.
Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına yönelik tepkiler neticesinde istifa eden başbakanın yerine görevlendirilen Ömer er-Rezzaz ve kabine üyeleri 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.
Kraliyet Divanı'ndan yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Savunma Bakanlığı görevini de yürütecek olan Başbakan Rezzaz'ın da aralarında bulunduğu 29 bakandan oluşan yeni kabine onaylanmıştı.
Kral 2. Abdullah'ın huzurunda yemin eden bakanlardan Rezzaz dahil 16'sının istifa eden Hani el-Mulki hükümetinden olması, sosyal medyada tepki ve eleştirilere neden olmuştu.
Ürdün'de bu yılın başından itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.
Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
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