Bir bakanlık kaynağı, Kral Hüseyin'in Mulki hükümetinde eğitim bakanı olarak görev yapan Rezzaz'ı başbakan olarak atadığını söyledi.

Mulki hükümetinin vergileri artırma planları nedeniyle başkent Amman'da ve ülkenin diğer bölgelerinde geçen haftadan bu yana sokaklara dökülen binlerce kişinin protestoları, bölgedeki sorunlara rağmen son yıllarda istikrarını korumuş olan ABD müttefiki Ürdün'ü karıştırdı.

Mulki'nin kişisel ve kurumsal vergileri artıran bir yasa tasarısını geri çekmeyi reddederek bu konuda parlamentonun karar vermesi gerektiğini söylemesiyle protestolar Cumartesi günü yoğunlaşmıştı.

IMF destekli reformlara karşı protestolarda, dün gece başbakanlık binası yakınında toplanan yaklaşık 2,000 gösterici "Halk parlamentoyu devirmek istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Emniyet müdürü Tümgeneral Fadıl el Hamoud, son günlerde 42 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve 60 kişinin gözaltına alındığı gösterilerin kontrol altına alındığını söyledi.

Jandarma güvenlik bölümünün başında bulunan Tümgeneral Hüseyin Hawatmeh, protestolar sırasında Reuters'e yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri vatandaşları korumak için burada, her şey yolunca... Ama kimsenin barışçı yoldan sapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Hükümet değişikliğini sevinçle karşılayanlar olsa da, bir sendika lideri vergi yasası tasarısı geri çekilmedikçe, yarın için planladıkları grevi yapacaklarını söyledi.

Harvard Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan Rezzaz, Washington ve Ortadoğu'da Dünya Bankası görevlerinde çalıştı. Yetkililer, Rezzaz'ın yoksulların aleyhinde olacak reformlara karşı çıktığını ancak ülkede reformları yavaş yavaş da olsa sürdüreceği yönünde yatırımcılara güven verdiğini söylediler.

İsrail'le arasında barış anlaşması olan Ürdün, Irak ve Suriye'deki savaşlar ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki çatışmalar da dahil olmak üzere sınırlarında yıllarca süren istikrarsızlıklara maruz kaldı.

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