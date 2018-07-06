Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudaki Sağlık Komutanı Tuğgeneral Salim ez-Zevahira, sığınmacıların sınırın Suriye tarafında tedavi gördüğünü, 114'ünün ise ülke içindeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, tıbbi yardımda bulunulanların sayısının ise olayların başladığı günden bu yana bin 460'ya ulaştığını ifade eden Zevahira, 3 sağlık ekibinin, kuzey sınırında nöbetleşe 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

350 BİNİ AŞKIN SİVİL YERİNDEN OLDU

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elindeki bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.