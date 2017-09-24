Üretici yeni süt fiyatından memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TSUMB) Tevfik Keskin, 2014 yılından bu yana geçen 3 yıllık zaman dilimi içinde çiğ süt fiyatlarında yüzde 7-8 civarlarında bir artış görüldüğünü belirterek, 2014 yılında primlerle 1,27 lira olan çiğ sütün 3 yıl içinde ancak 1,40 lira seviyesine ulaştığını aktardı.

Üreticilerin yarasına ancak pansuman olan bu artışın küskünlük yaratmadan üretimin devam etmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Keskin, şöyle konuştu:

"İleriki dönemlerde üreticinin eline geçecek rakamın daha iyi seviyelere geleceği inancındayız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da önem verdiği ve desteklediği Et Süt Kurumunun süt regülasyonuna verdiği desteği de belirtmeden geçemeyeceğim ki bu regülasyon üreticilerimiz için adeta bir sigorta niteliği taşımaktadır. İleriki zamanlarda olası bir fiyat düşüşü gerçekleşirse bu müdahalenin tekrarı üreticilerimiz için önemi yadsınamaz bir gerçektir. Genç nesillerin daha sağlıklı yetişmesi için unutulmamalıdır ki süt ve süt ürünleri temel gıdalar arasındadır ve bu temel gıdaların devamlılığını sağlamak amacıyla da üreticiler olarak yine ve her zamanki gibi gayretle üretmeye devam edeceğiz. Yeni artışın tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Çiğ süt fiyatındaki istikrar korunmalı"

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman ise bekledikleri çiğ süt fiyatının USK'den çıktığını söyledi.

Çiğ süt fiyatındaki istikrarın korunması gerektiğini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Eğer süt üreticisi yemini kendi temin ediyorsa bugünkü rakamlara göre litresinde 40 kuruş para kazanır. Bu da üreticimizin emeğinin az da olsa karşılığıdır. Tabii bize kalırsa fiyatların daha da yüksek olmasını isteriz ama dediğimiz gibi öncelikli olarak fiyatlarda istikrar korunsun, biz bunu istiyoruz. Sanayicilerimiz yarın sütte bollaşma olunca fiyat düşürmeye kalkışmasın ve üretici mağdur edilmesin."

"İnek kesimlerinin önüne geçilecek"

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer de temmuz ayında yapılan toplantıda 1 Ağustos-28 Şubat aralığında soğutulmuş süt fiyatının 1,3 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Piyasadaki arz talep artışı nedeniyle süt üretiminin düşmesi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı süt fiyatı olan 1,3 lirayı taşımadı. Son gerçekleşen Ulusal Süt Konseyi toplantısında 1 Ekim-28 Şubat aralığında süt fiyatı 1,4 olarak yeniden belirlendi. Bu fiyat artışı ile üreticilerimiz rahatlayacak ve inek kesimlerinin önüne geçilecek. Bu fiyatla üreticilerimiz ve çiftçilerimiz rahat bir nefes alacak." ifadelerini kullandı.

"Toplama, nakliye ve soğutma bedellerini fabrikalar karşılamalı"

Karacabey Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hamit Bakırtaş da USK'nin son belirlediği çiğ süt alım fiyatını makul bulduklarını ve memnun olduklarını dile getirdi.

Sütün toplama, nakliye ve soğutma bedellerini fabrikaların karşılaması gerektiğini savunan Bakırtaş, "Fiyatlar daha da yükseltilse bu raflara da yansırdı. İstihdam ve istikrar olmazdı. Bu fiyatların gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Artı hizmet bedellerine de bir şeyler yapılsaydı daha da memnun olacaktık. 1,5 yıl öncesine kadar sütün toplama, soğutma ve nakliye bedellerini fabrikalar karşılıyordu. Şimdi ise karşılamıyorlar. Masrafları üreticinin üzerine bıraktılar. Bununla ilgili de bir çalışma yapılsa daha da memnun olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

USK'nin 22 Eylül toplantısında, bu yılın ağustos-eylül döneminde 1,3 lira olarak uygulanan çiğ sütün referans litre fiyatı, 1 Ekim 2017-28 Şubat 2018 dönemi için 1,4 liraya yükseltmişti. Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırılmıştı.

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