Üreticilerine 7 milyon lira ceza kesildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2017 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl PGD faaliyetleri kapsamında farklı tür, marka ve modelde toplam 111 bin 530 ürünün denetimi gerçekleştirildi. Bu ürünlerin 70 bin 449'u teknik mevzuata uygun, 41 bin 81'i de mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan 599 farklı ürün teste gönderildi, 163 ürün hakkında güvensizlik kararı verildi ve piyasadan toplatıldı. Toplam 5 bin 101 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları taşınabilir basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar ve makineler oldu. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise yüzde 55,90 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar, yüzde 50 ile kazanlar, yüzde 47,13 ile makineler olarak tespit edildi.

EN ÇOK PARA CEZASI ASANSÖRLERE KESİLDİ

Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 36,83 olarak belirlendi. Geçen yıl, uygunsuz ürünler nedeniyle üreticilere toplam 11 milyon 364 bin 758 lira ceza kesilirken, en çok idari para cezası uygulanan ürün grubu asansörler oldu. Buna göre toplam 7 bin 120 asansör denetlenirken, 2 bin 358'i (yüzde 33) uygunsuz bulundu. Uygunsuz asansörler için toplam 7 milyon 37 bin 93 lira ceza kesildi.

Cezalarda ikinci sırayı ise yaklaşık 1,5 milyon lira ile elektrikli ekipmanlar alırken, bunu 1,3 milyon lira ile otomotiv ürün grubu izledi. Geçen yıl uygulanan para cezaları makineler için 830,7 bin lira, gaz yakan cihazlar için 302 bin lira, basınçlı ekipmanlar için de 235,2 bin lira olarak hesaplandı.