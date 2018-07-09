İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) üyesi meyve suyu firmaları ile anlaşma yaparak Kütahya'nın tamamında vişne alımlarına başladı.

Dünya'nın vişne merkezi olarak bilinen Kütahya'da vişne üreticileri sadece işçilik fiyatına ürettikleri vişneyi Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinin belirlediği kantarlara teslim ediyor.

Kütahya genelinde vişnenin yaklaşık 35 bin ton Pazarlar'da ise 15 bin ton rekoltenin beklendiği sezonda vişne fiyatları üreticiyi üzdü. Pazarlar İlçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge birliği tarafından 1 lira 60 kuruştan alımları başlanırken; vişnenin kilosu 1 lira 50 kuruşa düşürüldü.

Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Yusuf Ertaş, üreticinin bir yıl boyunca çocuğu gibi bakıp büyüttüğü ve ileriye dönük hesaplar yaptığı kirazdan sonra vişnenin de fiyatıyla üreticisini üzdüğünü söyledi. Emsallerine göre üstün özellikleri sayesinde Pazarlar vişnesinin kilosunun en az 3 veya 4 Lira’yı hak ettiğini belirten Ertaş, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü ve Meyve Suyu fabrikalarına seslenen Başkan Ertaş, "Gelin, Pazarlar'ın kendine has aroması, rengi, yola dayanıklılığı gibi üstün özelliklere sahip vişnesine hep birlikte sahip çıkalım. İyi fiyat vererek hem siz, hem de üretici kazansın. Eskisi gibi yüzler gülsün" dedi.

Vişne üreticisi 70 yaşındaki Ramazan Cantürk, bu yıl vişne üreticisinin çok büyük zararla karşılaştığını ifade etti.

Cantürk, "İşçi tutup toplatmaya kalksak işin içinden çıkamayacağız. Fabrikalar sanayi tipi vişne için 1 lira 50 kuruş gibi bir taban fiyatı biçiyorlar. Bir işçinin maliyeti ise günlük 70 lira civarında. Aynı işçinin ortalama topladığı vişne 50- 60 kilo arasında değişiyor. Böyle bakınca bir işçinin toplamış olduğu vişne, kendi ücretini bile zor çıkartıyor. Bizim yerimize aracılar kazanıyor" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, vişnedeki durumun arz ve talep meselesi olduğunu dile getirdi.