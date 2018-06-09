HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İl Başkanı Koray Ükünç ve İzmir Milletvekili adayları Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı (EBSO) ziyaret ederek projelerini paylaştı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İYİ Parti heyet ziyaretinde üretim bazlı politikalara ağırlık verilmesi çağrısında bulunarak bunun yolunun eğitimden geçtiğini vurguladı. Yorgancılar, “Ürettiğimiz ürünler ile tükettiğimiz ürünler aynı standartta değil. İthalat nedeniyle büyük cari açık ile karşı karşıya kalıyoruz. Üretim dokusunu geliştirmediğimiz müddetçe her 100 dolarlık ihracatın 60 dolarını ithal malzemelerle karşılama gerçeğini değiştiremeyiz” diye konuştu.

Yorgancılar, gelinen noktada ara eleman sıkıntısına paralel Sanayi 4.0’ı uygulayacak eleman sıkıntısı ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

SIKINTI ARTIYOR

“Bilgi işlem, yazılım, kodlama konularında işlem yapabilecek ara eleman sıkıntımız artıyor. Bunların her biri meslek liselerinde ele alınmalı. Bizim bugün yapmamız gereken, eğitim sistemini Sanayi 4.0’ın gereklerine uygun, gençlerimiz açısından sunulan içeriği kullanan değil, içerik üreten bir nesil haline getirmemiz gerekiyor.”

İmar affına koştular

İzmir Çevre ve Şehiricilik İl Müdürülüğü, imar düzenlemesi kapsamında, başvuruları almaya başladı. Müdürlüğün Bayraklı’daki binasında oluşturulan başvuru merkezinde, 150 personel görev yapıyor. Burada imara aykırı yapıların yasal statüye kavuşması için yapı kullanım belgesi veriliyor. Müdürlük, 31 Ekim’e kadar başvuruları alacak. İl Müdürü Selahattin Varan, başvuru yapan vatandaşlara yapı kullanım belgesi vereceklerini ve böylece kaçak yapıların yasal statüye kavuşacağını söyledi.

"EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, seçime giren tüm parti ve adaylara başarılar diledi."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER