HT Egeli'de yer alan habere göre, Urla’nın İskele Mahallesi’nde gerçekleştirilen kıyı düzenlemesinin devamında iki yeni tesisin daha yapımı gerçekleştirilecek.

İskele kıyısında bulunan Tanju Okan Parkı tematik ögelerle baştan sona yenilenecek. Parkın hemen arkasındaki alanda ise basketbol ve tenis sahalarının da yer alacağı spor tesisinin yapım çalışmaları başladı. Alanda 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, yürüyüş yolları, tribün, dinlenme ve oturma alanları, koşu parkuru ve 100 araçlık otopark yapılacak. Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Bu yatırım bölgemizin önemli bir eksiğini giderecek. Spor tesisleri aynı zamanda dinlence alanı olarak ilçemize yakışır bir yatırım olacak. Tanju Okan Parkı’ndaki çalışmalar başladı. Parkımız sanatçımızın adına yakışır biçimde yenilenecek” dedi. Uyar, bu bölgede bulunan İskele Pazaryeri’nin de koruma kurulunun izin verdiği koşullarda modernize edileceğini belirtirken, “İskele Mahallesi uzun süre fiziksel düzenleme yapılmayan bir mahallemiz. Dönemimizdeki çalışmalarımız ile İskele bölgemiz kent dışından gelen konuklarına da hizmet verecek” dedi.

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