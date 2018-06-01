Urla'nın arazi yapısı dağlık ve tepeliktir. Bitki örtüsü; delice, zeytin, koca yemiş, defne, mersin ve makilerdir. Uzun sahilleri ve koca bir tarihe tanıklık eden Urla'nın gezilecek yerleri...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URLA
Pers-İskender, Roma ve Bizans imparatorluklarının hâkimiyeti altına girmiş olan Urla’nın tarihi antik çağlara dayanır. Urla ayrıca Büyük Selçukluların, Anadolu Beyliklerinin, Anadolu Selçuklularının ve Osmanlı İmparatorluğu ve 3 yıllık işgal süresi sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin idaresine kavuşmuştur.
URLA'YA NASIL GİDİLİR?
İstanbul'a 600 Ankara'ya 620 İzmir'e 35 kilometre uzakta yer alır. İzmir'den kalkan otobüs ve minisbüslerle Urla'ya ulaşabilirsiniz.
NE YENİR?
Balıkçı cenneti olan Urla'da lüfer, mercan, ahtapot, kalamar, lagos ve barbunun lezzetine doyum olmaz. Urla'ya özgü katmeri de tatmayı da unutmayın.
URLA'NIN GEZİLECEK YERLERİ
YASSICA ADA
Adaya gitmek isteyenler Konak ya da Karşıyaka İskelesi'nden Yassıca adaya düzenli vapur seferleri ile gidebiliyor. Yassıca Ada'da ziyaretçilerin yararlanacağı kumsallar ve restoranlar bulunuyor.
KARANTİNA ADASI
Kıyıdan 100 metre açıkta yer alan Karantina Adası adının Fransızların 1865 yılında yaptırdığı Karantina Tesisleri'nden alır. Karantina Adası 1955 yılında karayolu ile Urla'ya bağlandı. Bazı kaynaklarda Büyük İskender zamanında da karaya bir yol ile bağlandığı söylenir. Karantina Adası'nın antik metinlerine göre; İÖ 5. yüzyılda Pers istilasından kaçan Klazomenaililerin saklandığı yerdir.
MALGAÇA İÇMELERİ
Mide, böbrek, safra kesesi hastalıklarına iyi gelen içme suları ile ünlü. Ayrıca kilometrelerce uzunlukta doğal bir plaja sahip.
KOKAR KOY
Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Kokar Koy tertemiz denizi ile Urla'nın güneyinde yer alır.
KLAZOMENAİ NEKROPOLİSİ
İÖ. 10. yüzyılında ortalarında bugünkü yerine taşınmış dünyanın en eski zeytinyağı atölyelerinden birinin de sahibi olan Klazomenai'nin nekropolisi Yıldız Tepe'de bulunuyor.
ÖZBEK KÖYÜ
Balıkçılık ve ziraat ile geçinilen köyün camisi içinde asırlık ağaçlar bulunuyor. Otantaik havası ve yat limanı görülmeye değer.
BADEMLER KÖYÜ
Dünyada tiyatrosu olan ilk köydür Bademler Köyü. Kütü
phanesi, Özel Çocuk Oyuncakları Müzesi ve çiçek seraları ile ünlü. Sussuz Yaz filmi bu köyde çekilmiştir.
SEFERİHİSAR
İzmir'e 45 km mesafede bulunur. Türkiye'nin İlk Sakin Şehir (Cittaslow) başkentidir. Seferihisar, mimarisi, kültürü, gelenekleri bozulmadan günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Seferihisar'a yolunuz düşerse, Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi ve Marinası, Sığacık Pazarı'nı mutlaka görün.
TEOS ANTİK KENTİ
Teos Antik Kenti kalıntılar çok büyük bir alana yayılmaktadır. Antik Kent, Arkaik ve Hellenistik devir sur kalıntıları, tiyatro, Roma devri Odeonu ve Batı'daki nekropolis'te bulunan kaya mezarlıkları kentin zenginlikleri arasındadır.
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