Son birkaç aydır sağlık sorunları yaşayan ünlü ABD'li bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Ursula K. Le Guin kimdir?

"Karanlığın Sol Eli", "Mülksüzler" ve "Yerdeniz" gibi eserlerle hafızalara kazınan ünlü bilim kurgu yazarı Ursula Le Guin, hayatını kaybetti. 88 yaşındaki yazarın ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Aynı zamanda yapılan açıklamada Le Guin'in sağlığının birkaç yıldır iyi olmadığı belirtildi.

URSULA K. LE GUİN KİMDİR?

Ursula Kroeber Le Guin, 21 Ekim 1929 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Berkeley kentinde dünyaya geldi.

Massachusetts-Radcliffe College’da lisans eğitimini tamamlayan Ursula, ardından Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını "Fransa ve İtalya'da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı" üzerine yaptı.

1960'lı yıllarda bilimkurgu türünde yazmaya başlayan Ursula'nın ilk öyküsü 1962 yılında yayınlandı. Pek çok üniversitede ders veren Ursula'nın çevirileri, derlemeleri ve makaleleri yayınlandı.

1969 yılında yazmış olduğu "Karanlığın Sol Eli" adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır ve böylece ün kazanmıştır.

Öte yandan 1974 yılında yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975 yılında bir kere daha Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır.

Ursula Le Guin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir.

Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan "En Uzak Sahil" (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları için verilen ABD milli ödülü (National Book Award) kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır.

22 Ocak 2018 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ursula K. Le Guin

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