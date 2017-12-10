URTİM Türk inşaat sektörüne kalifiye eleman yetiştirecek

Türkiye'nin en büyük kalıp ve iskele sistemleri şirketi URTİM, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ‘Okul – Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli’ Protokolünü imzaladı. Protokol, İSOV yönetim kurulu toplantısı öncesi İstanbul Sanayi Odası ve Vakfı Başkanı Erdal Bahçıvan, vakıf üyeleri, URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar ve Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Altuntaş’ın katılımlarıyla imzalandı.



İş birliği kapsamında URTİM, Zincirlikuyu İsov Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müfredat kapsamında dersler verecek. Ayrıca seminerler düzenleyip atölye ve laboratuvar çalışmaları yaparak sektörel birikimini meslek lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine aktaracak.



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bu iş birliğiyle yarının sanayisine katkı sağlayacak olan gençlere destek olacağını umduğunu belirtti. Çalışmanın diğer firmalara ve okullara da örnek teşkil etmesini dileyen İSO Başkanı, "URTİM’in uzun yıllardır sektörde edindiği tecrübe ve bilgi birikimlerini öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşması büyük fayda sağlayacaktır. Gerçekleştirmeyi planladıkları eğitim modeli ile sektöre daha kalifiye bireyler yetiştireceklerine inanıyorum. Bu işbirliğinin takipçisi olmayı hedefliyoruz” dedi.



UZUN SOLUKLU BİR İŞBİRLİĞİ OLACAK



54 ülkeye ihracat gerçekleştiren URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, bu işbirliği protokolü ile 37 yıldan beri sektörde edindikleri tecrübeleri öğrenci ve öğretmenlerle paylaşacak olmanın kendileri ve ülkemiz adına çok değerli olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Laboratuvar çalışmaları için endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerimizle destekleyeceğimiz lise ile uzun soluklu bir işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu işbirliğimizi çeşitlendirmek için de çalışacağız."



Hedeflerinin kaliteli öğrenci yetiştirip inşaat sektörüne kazandırmak olduğunu belirten Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Altuntaş ise toplamda 1.900 öğrencileri olduğunu belirtti. Altuntaş, "Eğitim bizim için en önemli olan nokta. URTİM bize bu noktada da destek verecek. Hedefimiz kaliteli öğrenci yetiştirip Türk inşaat sektörüne kazandırmak. Okul olarak alanında iyi yetişmiş öğrenciler mezun etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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