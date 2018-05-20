Uruguay'ın başkenti Montevideo'da daha önce Güney Amerika kıtasında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Türk gelin İlayda ile Uruguaylı damat Carlos'un düğününde Ankara yöresine ait Erik Dalı oyunu oynandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. İşte o ilginç görüntüler.

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