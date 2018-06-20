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2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Uruguay ile Suudi Arabistan, tarihlerinde üçüncü kez karşılaşıyor. Bu maç öncesinde, Mısır'ı 1-0 yenen Uruguay 3 puana sahipken, açılış maçında Rusya'ya 5-0 mağlup olan Suudi Arabistan'ın ise puanı bulunmuyor. A Grubu'nda dün ev sahibi ekip Rusya ikinci maçında Mısır'ı 3-1 yendi.

URUGUAY - SUUDİ ARABİSTAN

STAT: Rostov Arena

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

URUGUAY: Muslera, Varela, Gimenez, Godín, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, C. Rodriguez, Cavani, Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Oscar Tabarez

SUUDİ ARABİSTAN: Al-Owais, Hawsawi, Al-Bulayhi, Al-Burayk, Al-Shahrani, Al-Faraj, Bahbir, Ateef, Al-Jassam, Al-Dawsari, Al-Muwallad

TEKNİK DİREKTÖR: Juan Antonio Pizzi

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar yapılan iki hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın yenilgisi bulunmuyor. Arap temsilcisi, Uruguay karşısında 1 galibiyet alırken, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İLK MAÇ 2002'DE

Uruguay ile Suudi Arabistan, ilk maçlarını 27 Mart 2002'de Suudi Arabistan'da oynadı. Arap ekibi, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Rekabetteki ikinci maç da Suudi Arabistan'da oynanan bir hazırlık mücadelesiydi. 10 Kasım 2014'te oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

MAÇ TAKVİMİ

> 25 Haziran (TSİ: 17.00): Uruguay-Rusya (Samara Arena - Samara)

> 25 Haziran (TSİ: 17.00): Suudi Arabistan-Mısır (Volgograd Arena - Volgograd)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

URUGUAY

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, hücum hattındaki Edinson Cavani-Luis Suarez ikilisine güveniyor.

Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Uruguay Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kariyerinin büyük bölümünü Güney Amerika'da geçiren, Avrupa'da ise Milan, Cagliari ve Oviedo'yu çalıştıran 71 yaşındaki Oscar Tabarez'in 2006'dan beri teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay, Güney Amerika eleme grubunda 9 takımla karşılaştı.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve grup ikincisi olarak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Teknik direktör Tabarez böylece 2011 Copa America'da şampiyonluğa taşıdığı Uruguay Milli Takımı ile 1990, 2010 ve 2014'ten sonra 4. defa Dünya Kupası'na gidecek.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay, formda golcüleriyle dikkati çekiyor.

Bu sezon 28 golle Fransa liginde gol krallığına ulaşan Paris Saint-Germain'in santraforu Edinson Cavani, 10 golle de Güney Amerika elemelerinin en skoreri oldu. Hücum hattındaki diğer bir yıldız oyuncu Luis Suarez ise İspanya liginde 25, elemelerde de 5 kez fileleri havalandırdı.

Kalesini Galatasaraylı Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay, Sampdoria'dan Lucas Torreira, Inter'den Matias Vecino, Juventus'tan Rodrigo Bentancur, Atletico Madrid'den Diego Godin ve Jose Maria Gimenez'i de kadrosunda barındırıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 12 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Uruguay, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkmayı başaramadı.

Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

SUUDİ ARABİSTAN

Rusya, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 1998 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı formasını giyen, 2016 Copa America'yı kazanan Şili Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Juan Antonio Pizzi'nin yönetimindeki Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Malezya ve Doğu Timor'un bulunduğu A Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

Suudi Arabistan, 2. turda gruplardan çıkan 12 takımın 6'şarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, B Grubu'nda Japonya, Avustralya, BAE, Irak ve Tayland ile yarıştı. 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde eden Suudi Arabistan, 19 puan toplayarak grubunu 2. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Majed Abdullah, Sami al-Jaber, Mohamed al-Deayea, Mohammed al-Khilaiwi gibi oyuncuların forma giydiği Suudi Arabistan'ın en önemli kozu, ülkesinin El-Nassr Kulübünde oynayan santrafor Muhammad al-Sahlawi olacak.

Teknik direktör Pizzi, 16 kez fileleri havalandırarak Asya elemelerinin en skoreri olan al-Sahlawi'nin gollerine, Rusya'da da devam etmesini umuyor.

Suudi Arabistan'ın dikkat edilmesi gereken diğer isimleri ise İspanyol kulüplerinin kadrosunda yer alan Fahad al-Muwallad (Levante), Salem al-Dawsari (Villarreal) ve Yahya al-Shehri (Leganes).

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması