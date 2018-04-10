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Jamaika’nın geleneksel karnavalı olan ve her yıl nisan ayında Paskalya Bayramı sonrasında kutlanan karnaval, dünya çapında bilinen bir aktivite. Brezilya’da kutlanan Rio karnavalına benzer renklilikte ve canlılıkta gerçekleşen karnavala katılan isimlerden biri de ünlü koşucu Usain Bolt’un beş yıllık kız arkadaşı 28 yaşındaki Kasi Bennett oldu.