2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Uşak ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Uşak'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Uşak iftar vakti...

UŞAK İFTAR SAATİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Uşak'da iftar vakti 20:15 olarak yer almakta. Uşak'da saat 20:15'de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

UŞAK İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Uşak yarın gece 2. sahura kalkacak. Uşak sahur vakti 04:01 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yeralmakta. Uşak'da 04:01 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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