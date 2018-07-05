Uşak’ın Eşme ilçesinde, sağladığı yüksek getiri nedeniyle ekim alanı kısa sürede 2 bin 400 dekara ulaşan ve tamamı Avrupa’ya ihraç edilen kekik, çiftçinin umudu haline geldi. Eşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ertan Keleş, “Bu kekiklerin tamamı Avrupa’ya ihraç ediliyor. Kilogramı da 7-8 lira civarında. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki kekik üretiminin 10 bin dekara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, kekiğin kozmetik ve gıda sanayinde kullanıldığını ifade eden Keleş, ilçede üretilen kekiğin çok kaliteli olduğunu bu yüzden pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi.