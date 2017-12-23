Uşak'ta öğretmen annesi 49 yaşındaki Nadire M.ve babası, 52 yaşındaki Murat M.'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim M., ardından aynı silahla intihar etti. Olayın geçen perşembe akşamı evdeki tartışma ardından meydana geldiği, cesetlerin 1 gün sonra bulunduğu anlaşıldı.
DHA'nın haberine göre, olay Kemal Öz Mahallesinde meydana geldi. Öğretmen Murat M., görev yaptığı Uşak Bilim Sanat Merkezi'ne dün gitmedi. Öğretmen arkadaşları, M.'in okula gelmemesi üzerine cep telefonundan onu aradı. M.'in telefonu da cevap vermeyince, mesai arkadaşları, saat 18.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis çağırıldı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, çilingirin kapısını açtıkları evde, Murat M. ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Nadire M. ve oğulları Fatih Alim M.'in cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede üniversiteye hazırlanan Fatih Alim M.'in tartıştığı anne ve babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemede Fatih Alim M.'in anne ve babasını geçen perşembe akşamı aralarında çıkan tartışma sonrası öldürdüğü, ardından aynı tüfekle kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Polise ifade veren komşularının, perşembe akşamı evden kavga sesleri duyduklarını söyledikleri ifade edildi.
Polis, Fatih Alim M.'in anne ve babasını neden öldürdüğünü araştırırken ailenin yakınları da şok geçirdi. M.çiftinin diğer oğlu Mehmet Akif M.'in de Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. M. çifti ile oğulları Fatih Alim M.'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda sürerken, cenazelerin ne zaman toprağa verileceği henüz belli olmadı.
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