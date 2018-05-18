Uşak'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren şantiyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.



Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme Şantiyesi'ne işçi taşıyan Rıdvan Vurgun yönetimindeki servis minibüsü, Eşme-Alaşehir yolunun 22'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 17 işçi, ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Durumu ağır olan 5 yaralı, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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