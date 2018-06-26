HT Egeli'de yer alan habere göre, 1 Kasım genel seçimlerinde yüzde 46.57 oy alarak 2 milletvekili çıkaran AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde oy oranını yüzde 43.47’ye düşürürken, milletvekili sayısında değişiklik olmadı. 2015 seçimlerinde yüzde 30.40 oy olan CHP de oyunu 28.19’a düşürerek oy kaybetti. Bir önceki genel seçimlerde olduğu gibi CHP yine bir milletvekili çıkardı.
Uşak’ta İYİ Parti yüzde 12.70 oranında oy alarak üçüncü parti olurken, 1 Kasım seçimlerinde 18.18 oy alan ve milletvekili çıkartamayan MHP ise 10.55’e düşerek oy kaybetti. 2015 seçimlerinde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde sıralama AK Parti 2 ve CHP 1 milletvekili çıkarttı.
242 BİN 493 KİŞİ
Uşak genelinde cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde 266 bin 493 seçmenden 242 bin 495 kişi, 895 sandıkta oy kullandı. Katılımın yüzde 91.125 olduğu Uşak’ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.52 Muharrem İnce yüzde 34.98 Meral Akşener yüzde 11.07 Selahattin Demirtaş ise yüzde 1.29 oy aldı. 2017 referandum oylamasında yüzde 52.97 oy alan Erdoğan, bu seçimlerde de 51.52 oy alarak partisinin üzerine geçti. CHP’nin adayı İnce ise Erdoğan gibi partisinde fazla oy aldı ve oyunu yüzde 34.98’e çıkardı.
|2015 Kasım
|Oy Oranı
|Vekil
|AK PARTİ
|% 46.57
|2
|CHP
|% 30.40
|1
|MHP
|% 18.18
|0
|HDP
|% 1.76
|0
|2018 Haziran
|Oy Oranı
|Vekil
|AK PARTİ
|% 43.47
|2
|CHP
|% 28.19
|1
|İYİ PARTİ
|% 12.70
|0
|MHP
|% 10.55
|0
|HDP
|% 3.12
|0
|2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
|Oy Oranı
|Erdoğan
|% 51.52
|İnce
|% 34.98
|Akşener
|% 11.07
|Demirtaş
|% 1.29
|Karamollaoğlu
|% 0.91
|Perinçek
|% 0.23
UŞAK’IN 3 MİLLETVEKİLİ
MEHMET ALTAY / AK PARTİ
12 Ekim 1972’de Uşak’ta doğdu. Uşak’ta serbest avukat olarak çalıştı. 24, 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Altay, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İSMAİL GÜNEŞ / AK PART
4 Mart 1967’de Uşak Eşme’de doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1989’da Mardin’de göreve başladı. Uşak Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı ve Başhekimlik görevini üstlendi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
ÖZKAN YALIM / CHP
29 Aralık 1969’da Uşak Eşme Köylüoğlu köyünde doğdu. Uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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