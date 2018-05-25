USK Anif - FC Wiener Neustadt maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. USK Anif, 25 Mayıs 2018 Cuma günü FC Wiener Neustadt takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:30. 54 puanlı USK Anif 5. sırada bulunuyor, FC Wiener Neustadt 61 puana sahip ve 3. sırada. USK Anif son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar USK Anif kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, FC Wiener Neustadt sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

USK Anif son haftadaki FC Wiener Neustadt müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Wiener Neustadt ise USK Anif maçında 0-0 berabere kaldı.

USK Anif, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. USK Anif, kendi sahasında 28 gol attı, 14 gol yedi.

FC Wiener Neustadt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Wiener Neustadt, 21 gol atarken 15 gol yedi.