USK Anif - Hartberg maçı ne zaman?

USK Anif ve Hartberg, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. USK Anif 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Hartberg 58 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi USK Anif, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hartberg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 183 kodlu maçı oynayanlar; USK Anif galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Hartberg galibiyet oranı 2.40. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

USK Anif önceki hafta FC Wiener Neustadt mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Hartberg ise Austria Lustenau karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

USK Anif, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. USK Anif, kendi sahasında 23 gol attı, 10 gol yedi.

Hartberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hartberg, 23 gol atarken 13 gol yedi.