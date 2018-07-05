Özellikle park ve kahvehanelerde arama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri Üsküdar Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dev bir sokak uygulaması gerçekleştiriyor. İHA'nın haberine göre, operasyona çok sayıda ekip katılırken, polisler özellikle park ve kahvehanelerde arama gerçekleştiriyor. Polisler şüpheli gördükleri şahısları tek tek ararken, şüpheli araçlar da durduruldu. Uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de katılıyor.

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