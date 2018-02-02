Üsküdar'da durağa dalan otobüsün şoförü tutuklandı

Dün İstanbul Üsküdar'da durağa dalarak 3 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Selim Karakaya, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan özel halk otobüsünün 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu olayda gözaltına alınan şoför Selim Karakaya "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin şoför mahalinde çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Mahkemede sorgusu yapılan Selim K.'nın, 9 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığını söylediği öğrenildi. Kullandığı aracın 2017 model olup 2018 yılında trafiğe çıktığını söyleyen Selim K.'nın, "Araçlar yolda kendileri, yani herhangi bir taşıma vasıtası olmadan kendileri İstanbul'a gelmiştir. Bildiğim kadarıyla bu araç da İzmir'den geldiği için yaklaşık 500 kilometre yol yapmıştır. Yani ben olay günü aracı kullandığımda yaklaşık 500 kilometrelik kullanımı vardı. Ben bu araçla servise çıkmadan önce de kullanmıştım. Yolda önceden denemiştim. Kısaca araç sıfır kilometredir diyebiliriz" dediği öğrenildi.



KAZA ANINI ANLATTI



Olay günü sabah 06.15'te ilk servisine çıktığını söylediği öğrenilen Selim K.'nın, "İlerleyen saatlerde yine Kadıköy'den çıkarak Batı Ataşehir servisi yapıyordum. Kaza yerine doğru geldiğimde zaten durağa yaklaşacağım için düşük hızla seyir ediyordum. Ancak bir anda nasıl olduğunu anlayamadım. Araç benden kontrolsüz olarak aniden hızlanmaya başladı. Ben de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ve kaldırıma yöneldim. Fakat aracı müdahaleme rağmen durduramadım ve kaza meydana geldi. Kullandığım araç otomatik şanzımanlıdır. Bildiğim kadarıyla benim sara nöbeti, kalp, tansiyon gibi kalıtımsal hastalığım bulunmamaktadır. Olay sırasında alkolsüz olduğum dosyada mevcuttur. Belirttiğim gibi olayın nasıl olduğunu anlayamadım. Araç aniden hızlanmaya başladı, kontrolümden çıktı" şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

OTOBÜS ÖNCEKİ GÜN HİZMETE BAŞLAMIŞTI



3 kişinin öldüğü feci kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yapılan yazılı açıklamada, kazaya neden olan otobüsün önceki gün hizmete başladığı ve yeni nesil bir araç olduğu belirtilmişti.



Açıklamada şöyle denilmişti:



"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin arkasındaki Dr. Eyüp AKSOY caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"



"ŞOFÖRLE GÖRÜŞTÜM; 'ARABA BENDEN ÇIKTI, HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM' DİYOR"



İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen ise, "Şoförle görüştüm. Kendisi, 'araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş" diye konuşmuştu.

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