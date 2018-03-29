Üsküdar'da evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir A. hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay sırasında Mahir A.'nın yanında bulunan arkadaşı Çetin T. hakkında da, "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir A. ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı belirtildi. İddianamede, Mahir A.'nın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir A.'nın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı, eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir A.'nın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir A.'nın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedilen iddianamede, maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olduğu, bu arada kendisine ait işyerinde çalışan Çetin T.'ye telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin T.'nin da Mahir A. ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.



4 KEZ BIÇAKLAMIŞ



Şüpheliler Mahir A. ve Çetin T.'nin etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü'nün çatı katından salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir A.'nın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin T.'nin, "Bıçak olmaz, yapma" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.

Mahmut Çütçü'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin T. ile şüpheli Mahir A. arasında Mahmut Çütçü'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından" Çetin T.'nin kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi. Çetin T.'nin bıçaklama olayına kadar Mahir A.'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin T.'nin eylemi, Mahir A.'nın işlediği 'kasten öldürme suçuna yardım' olarak değerlendirilmiştir" denildi.



İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Mahir A. için, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin T. hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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