Üsküdar'da kara ile denizin birleştiği görüntülerle ilgili İBB Başkanı Uysal'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar'da yağmur sularıyla kara ile denizin birleşmesine neden olan o görüntülerin tekrar yaşanmaması için çalışma yaptıklarını belirtti.
Uysal, "Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı (Meydan Düzenleme Projesi) bittiği zaman, yağmur yağdığında vatandaşlarımızın eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır" dedi.
DHA'nın haberine göre Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar'da yapımı devam eden Üsküdar Meydan Düzenlemesi'nin yapıldığı şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada bir basın açıklaması yapan Uysal, sağanak yağmurla Üsküdar sahilinde kara ile denizin birleşmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.
DENİZ İLE KARANIN BİRLEŞMESİ
Deniz ile karanın birleşmesinin yağmur suyu hatlarının işlememesi nedeniyle yaşandığını kaydeden Uysal, İSKİ'nin bununla ilgili çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Mevlüt Uysal, "Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ RAHATSIZLIK YAŞAMAYACAK"
Yukarılardan gelen yağmur sularını yönelik birkaç çalışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi:
"İSKİ belki yukarılardan bu sorunu kolektör ile çözmek veyahut belediye binamızın oralardan Harem tarafına tünel ile geçişini sağlayarak bir çözüm bulmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiği zaman yağmur yağdığında vatandaşlarımız eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır"
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