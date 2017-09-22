Üsküdar sahilden Kız Kulesi'ne kadar yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğuldu.



Olay, dün öğle saatlerinde Harem açıklarında meydana geldi. 26 yaşındaki Harun Dayı, Kız Kulesi'ne kadar yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan Harun Dayı gözden kayboldu.



Genç için olay yerine deniz polisi ve dalgıçlar çağırıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan aramalara rağmen gence ulaşılamadı. Bugün sabah saatlerinde Kız Kulesi yakınlarına gelen sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışmalarına tekrar başladı.

1 saat süren aramalar sonucunda gencin cesedine ulaşıldı. 26 yaşındaki gencin cesedi karaya çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cesedi olay yeri inceleme çalışmarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bir görgü tanığı, “Dün balıkçıya suyun sıcaklığını sormuş. Suyun sıcak olduğunu duyunca 'Kız kulesine kadar yüzüp geleyim' demiş. Atlamış suya sonra gözden kayboldu“ diye konuştu.

Üsküdar

Kız Kulesi