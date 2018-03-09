Üsküdar'da bir kaza sonrası hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşi Didem Yalçın, gittiği kuaförde dövüldüğü ve gasp edildiği iddiasıyla babasıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan engelli kız ve ailesi yaşananları anlattı.
İHA'nın haberine göre, Üsküdar'da 14 Ocak 2008 tarihinde trafik kazası sonrası emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken Faruk Kalkavan'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu modacı Sinem Yalçın hayatını kaybetmişti. Sinem Yalçın'ın yüzde 72 psikolojik engelli kız kardeşi Didem Yalçın, iddiaya göre, saçını yaptırmak için gittiği kuaförde darp edildi. Parasının da gasp edildiğini iddia eden Yalçın, babasıyla Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu.
"ŞEMSİYEYLE VURMAYA BAŞLADILAR"
Suç duyurusunun ardından Engelli Didem ile annesi Neşe Yalçın ve babası Sinan Yalçın yaşanan olayı anlattı. Didem Yalçın, "O adam benden borç olarak para istedi, bacağıma tekme attı. Kolum morardı dün akşam da ayağımı uzatamadım. Paramı Cevdet diye aldı. Cüzdanıma koymuştum fermuarı açtı almaya başladı. Ondan sonra bana şemsiyeyle vurmaya başladı. Saçıma fön çektirmek için gittim. O anda başıma bunlar geldi. Raporum var şikayetçi oldum" dedi.
"ÇOCUĞUMUN HER TARAFI ÇÜRÜK İÇİNDE"
Nörolojik rahatsızlığı olan kızının darp edildiği olayı anlatan anne Neşe Yalçın, "Didem'i evde bırakarak sabah erkenden işe geldik. Saat 10.00'da evden çıkıyor ve yolun üzerindeki kuaföre uğrayarak saçına fön çektirmek istiyor. Oradakiler Didem'le alay edip cüzdanını elinden alıyorlar, gasp edip içinden paralarını alıyorlar. Ondan sonra Didem de niye alıyorsunuz deyince dövüyorlar. Oranın sahibiyle beraber 5 kişilik bir ekipmiş. Yabancı uyruklu bir kadın da mutfaktan bıçak getirip karnına saplarım diyor. Sonra kuaförün tam karşısında eczanesi olan komşumuz Didem'e bir şey oldu diye haber veriyor. Oradan geçen bir tanıdığımız Didem'in koluna girip getirdi. Didem nörolojik bir hasta. O anda Didem kriz geçirmiş. Ayakta çok iyi duramaz ve kendini çok iyi ifade edemez. Buna rağmen çocuğu öyle bir darp etmişler ki her tarafı çürük içinde. Karakola şikayette bulunduktan sonra iş yerimize geldik. Bu sefer orada çalışan birisi beni dışarıya çağırdı. Bende anlamadığım için dışarıya çıktım. Yine aynı çete grubu gelmiş ve beni tehdit ettiler. Bizim de savcımız, hakimimiz var diyerek tehdit ettiler. Şu anda endişeliyiz bunların yargıya intikal etti ama bunların yasal olarak yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
"KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK BİR ÇOCUĞA BUNLARI NASIL YAPARLAR?"
Kendini savunamayacak engelli çocuğa bunu nasıl yaptıklarını anlayamadığını söyleyen baba Sinan Yalçın, "Dün saat 10.00'da komşumuz bana telefon açtı, "Didem'i dövmüşler yürüyemiyor" dedi. Koşarak gittik cadde üzerinde kuaförün önünde Didem ağlıyordu, komşularımızdan birisi koluna girmiş ve yürütmeye çalışıyordu. O arada alıp getirdik annesiyle vücuduna baktık. Dizlerinde morartılar kapanmayan yaralar falan vardı. Kafası, saçı başı dağılmıştı. Ağlayarak anlatmaya çalıştı, saçını yaptırmaya gitmişti orada darp etmişler. Sonra da dışarıya atmışlar. Kızımın maalesef yüzde 72 engelli raporu var. Buna rağmen desteğe ihtiyacı olan ve kendisini savunamayacak birisine toplu bir şekilde saldırmışlar. Üsküdar Polis Merkezine giderek şikayetçi olduk. Gerekli tutanak tutuldu, fakat hiçbir şey yapılmadı. Bende sorunca sistem çöktü onun için yapamıyoruz dediler. O gün akşam saat 19.00'a kadar bekledik. Kendi imkanlarımızla hastaneye gidip kızım için rapor aldık. Sabah çocuğumuzun vücuduna bakınca çok yerinde daha morarma olduğunu gördük. Acımasızca belki Suriye'de Esad'ın yapmadığı eziyeti bir çocuğa yapmışlar. Üstelik kendisini savunamayacak engelli bir çocuğa bunları nasıl yapmışlar anlayamıyorum. İnsan değil bunlar" şeklinde konuştu.
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