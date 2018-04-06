Üsküdar'daki dehşet anları iddianamede

Üsküdar'da üç çocuğundan ikisini öldürüp, birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Güleryüz hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken iddianamede ise dehşet anları tek tek anlatıldı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle işlenen cinayetin ardından neredeyse evin tümüne yayılacak şekilde her yerde yoğun kan lekelerinin olduğu iddianame satırlarında yer aldı.

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