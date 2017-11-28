Üsküdar'daki okul servisi cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Üsküdar'da okul servis aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirerek eşinin ölümüne servis şoförünün de yaralanmasına neden olan Yılmaz A. adliyeye sevk edildi. A.'ya sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

İHA'nın haberine göre, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak içerisinden dün akşam saatlerinde servis aracına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşmişti. Olayda Asiye A. hayatını kaybederken servis şoförü Mehmet Y. yaralanmıştı. Olaya karıştığı iddia edilen ve Asiye A.'nın kocası olduğu öğrenilen Yılmaz A. gözaltına alınmıştı. Yılmaz A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.'ya sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

"BEN SADECE ONURLU BİR YAŞAM İÇİN BUNU YAPTIM"

Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen A., gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna, "Ben sadece onurlu bir yaşam için bunu yaptım" cevabını verdi.