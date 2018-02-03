İstanbul’da onlarca kişinin beklediği durağa dalıp 3 kişinin ölümüne neden olan ve “Hiçbir kusurum yok” diyen halk otobüsünün şoförü Selim Karakaya tutuklandı. Karakaya “Nasıl oldu anlayamadım. Araç aniden hızlanıp kontrolümden çıktı. Kusurum yok” dedi.
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, 3 kişinin canına mal olan otobüs kazasının nedenine ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Motorlu Araç Komisyonu Başkanı Yüksek Makine Mühendisi Fren Uzmanı Alpay Lök, iddiaları HABERTÜRK’e değerlendirdi. ‘Aracın beyninin kitlenmesi sonucu frenlerin tutmaması’ olasılığının 0’a yakın olduğunu söyleyen Lök şunları söyledi: “Fren sistemlerini yakından bilen biri olarak böyle bir arıza ile karşılaşmadım. Görüntüleri izledim. El freni çekildi de araç durmadı şeklinde bir sorun yok ortada. Kayıtlarda bir arıza da gözükmüyor. Fren sistemlerinde her şeyden en az iki tane var. Arıza olduğunda, yedekle aracı güvenli bir şekilde durduruyorsunuz ki son çare el freni çekmektir. Türkiye dünyanın her yerine otobüs satıyor ama bir tek bizde böyle şikâyetler ortaya çıkıyor. Aracın yeni olduğunu göz önünde bulundurarak teknik bir kusur olduğu ihtimali üzerinde durmuyorum.
Dışarıdan yetkisiz servis tarafından bir müdahale yapılmadığı sürece, otobüsün beyninde meydana gelecek arıza, fren sisteminin çalışmamasına yol açmaz. Örneğin, Kavacık’ta yanan otobüste 10 numara yağ kullanılmıştı. ‘Bu araca da yakıtla ilgili müdahale yapıldı mı?’ sorusu akla geliyor. Çünkü müdahale olursa aracın her şeyi değişiyor. Ama bu araçta bu tadilatı yapmak çok zor. Kazanın kesin sebebi bilirkişi raporuyla ortaya çıkacak. Kazaya ilişkin 3 ana unsurun incelenmesi gerekiyor; şoförün çalışma şartları, teknik ve sistemsel sorunlar. Şoförlerin çalışma şartlarının çok sıkı denetlenmesi lazım. Yorgunluk, uykusuzluk olabilir. 8 saatlik bir araç kullanımının son 1-2 saati neredeyse alkollü kullanmaya yakın bir reflekslerde zayıflamaya yol açıyor.”
"BMC AÇIKLAMA YAPACAK"
Öte yandan kazaya karışan özel halk otobüsünün tedarikçisi, ağır ticari araç sektöründe satış hizmeti veren FSM Demirbaş Otomotiv yetkilisi HABERTÜRK’e şu açıklamayı yaptı: “Özel Halk Otobüsleri Şirketleri’ne bu otobüsü tedarik eden tek firmayız. Söz konusu kazayla ilgili gerekli bilirkişi incelemeleri yapılıyor. Ancak bizim konuşmamıza müsaade edilmiyor. Konuyla ilgili BMC açıklama yapacaktır.”
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