Olay İstanbul Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda meydana geldi. Saat 12.00 sularında Eminönü'nden Üsküdar'a gitmek isteyen kadın vapura bindi. Vapurun hareket etmesinin ardından kısa bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı kadın bir anda denize düştü.

İHA'nın haberine göre, kadının denize düştüğünü fark eden deniz polisi boğulmak üzere olan yaşlı kadını kurtararak tekrar Eminönü iskelesine çıkardı. İskelede bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından ilk yardım müdahalesi yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ise kadının denize bakarken ayağının kaydığını ve denize düştüğünü söyledi.

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