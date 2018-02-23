Üsküdar’da mangalda yapılan tavuğa kekik yerine bonzai konulması sonucu bir kişinin ölümü birden fazla kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre ev sahibi Aysel K.'nın “taksirle bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık ayrıca “taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez” maddesinin de uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğuni belirtti.

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