Sivas Belediyesi ve TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan stadyum yaya üst geçidi kış aylarında tamamlanarak vatandaşların kullanımına açtı. Bölge için önemli bir ihtiyaca cevap veren üst geçide kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Üst geçide zarar vermek isteyen iki genç güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.
İHA'nın haberine göre, görüntülerde üst geçitten geçen iki genç sebepsiz yere hem güvenlik kamerasına vuruyor hem de üst geçidin tavan kaplamalarına zarar vermeye çalışıyor. Bazı duyarsız vatandaşların da üst geçidin içerisine sprey boyalarla yazılar yazdığı görüldü. Belediye Başkanı Sami Aydın oluşan zarar nedeniyle stadyum üst geçidinde incelemelerde bulundu.
Başkan Aydın, "Stadyum üzerine yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını ve demiryolunun üstünden geçen üst geçit projesi tamamlanmıştır. Ancak şu an gördüğümüz kadarıyla maalesef bazı bilinçsiz vatandaşların buradaki lambaları söktüğünü ve cephe giydirmesine de zarar verdiğini görüyoruz. Biz bunu Sivas için Sivas halkı için yaptık. O insanların sağlığını korumak için yaptık. 4 İşletme Müdürlüğümüz sağ olsun buranın yapımını üstlendi. Ama bugün gördüğümüz manzara bizi ziyadesiyle üzdü" dedi.
Başkan Aydın, üst geçide kameralar koyduklarını ifade ederek,"Yani buranın içerisinde yürüyen, gezen veya herhangi bir şeye zarar verenler canlı olarak takip edilmekte. Hatta zarar veren birkaç kişi de tespit edildi. O kişiler kim olursa olsun kimin evladı olursa olsun devlet malına zarar vermekten yasal işlemle karşı karşıya kalacaklar" diye konuştu.
Yapılan çalışmaların vatandaş odaklı olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, "Neden bizim insanlarımız çalışmalara zarar veriyor, bunun psikolojik nedenleri nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın bu tür eserlere ne olursa olsun sahip çıkmasını bekliyoruz. Zaman zaman bölge parklarında kamelyaların yakıldığını görüyoruz. Zaman zaman oturakların kesildiğini kırıldığını görüyoruz. Ve daha yeni olmasına rağmen bu üst geçidin bu şekilde tahrip edildiğini görüyoruz. Lütfen devlet malına sahip çıkalım. Bu belediye olur diğer kamu kuruluşları olur kim tarafından yapılırsa yapılsın bu sizlerin paralarıyla yapılıyor. Bu ülkenin kaynaklarıyla yapılıyor. Öncelikle devlet malına zarar vermek inanan insanlar için de en büyük vebal, inanmayan insanlar için bile bunu yapmak büyük bir suç, büyük bir ayıp. Biz bunu kınıyoruz. Fakat şunu da altını çizerek belirtiyorum, bundan sonra bunu yapanlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Kameralardan tespit ettiğimiz kişiler en ağır şekilde cezalarını ödeyecekler. Biz istiyoruz ki insanlar Sivasspor maçına rahat gitsin. Okullar bölgesine öğrencilerimiz rahat gitsin. İnsanların mal ve can güvenliği emniyette olsun. Bunu yaparken sebebi gerekçesi nedir bilmiyorum ama buralara zarar vermek kimseye bir şey kazandırmaz. Sivas adına bir utanç kaynağıdır. Umarım bundan sonra böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.
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